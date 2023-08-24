В ГУР прокомментировали уничтожение российского С-400 в Крыму

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов. Фото: "Голос Америки"

В Главном управлении разведки Минобороны Украины прокомментировали удар по российскому комплексу С-400 в Крыму. Там рассказали, что на мысе Тарханкут был уничтожен целый дивизион.

Об этом рассказал начальник ГУР МО Кирилл Буданов для "Крым. Реалии".

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По словам Буданова, дивизион прекратил свою работу. Он рассказал, что в результате удара у российских оккупантов достаточно серьезные потери.

"Этот дивизион по состоянию на данный момент прекратил свою работу. Да, они будут его восстанавливать, будут заменять машины, будут систему вообще менять, но он деактивирован. Если по-простому говорить", — сказал Буданов.

Напомним, в среду, 23 августа, во временно оккупированном Крыму прогремели несколько мощных взрывов. Это произошло в Еленовке Черноморского района полуострова.

Также мы писали, что уничтожение российского С-400 увеличивает возможности для украинских ударов по целям во временно оккупированном Крыму. Обезвредить такое оружие "очень престижно".

Добавим, сегодня, 24 августа, подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины произвели высадку в Крыму. В сети показали, как они выполняли боевую задачу.