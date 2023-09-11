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В ГУР рассказали, объявят ли мобилизацию в РФ осенью

11 сентября 2023 11:47
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В ГУР рассказали, объявят ли мобилизацию в РФ осенью
Представитель ГУР Вадим Скибицкий. Фото: gur.gov.ua
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Главном управлении разведки считают, что в РФ, вероятно, не будут объявлять масштабную мобилизацию. Кремль готовится к выборам в 2024 году.

Об этом представитель ГУР генерал Вадим Скибицкий рассказал в интервью для РБК-Украина.

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По словам Скибицкого, в этом году в РФ уже мобилизовали около 100 тысяч россиян, чтобы восполнить потери и создать новые подразделения. Однако объявлять масштабную мобилизацию не будут из-за предстоящих выборов.

"Объявят ли они вновь открытую мобилизацию вроде той, которая была прошлой осенью? Наверное, нет. Сейчас они проведут эти выборы, дальше начнут готовиться к выборам президента 17 марта 2024 года. Никто не захочет так рисковать накануне кампании, объявив мобилизацию. Возможно, это произойдет позже", — рассказал Скибицкий.

В то же время тайные мобилизационные мероприятия продолжают проводить. В частности, приняли необходимое законодательство, обязывают мужчин приходить к военкоматам, а также усилили ответственность за уклонение от призыва.

Стоит отметить, что в России мобилизацию сейчас проводят в основном в малообеспеченных регионах. Там люди идут воевать для того, чтобы заработать.

Напомним, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российская профессиональная армия закончилась еще минувшей осенью. По его словам, война не пошла на пользу путинскому режиму.

Также Буданов отметил, что война РФ против Украины не будет продолжительной.

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