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У ГУР розповіли, чи оголосять мобілізацію в РФ восени

11 вересня 2023 11:47
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У ГУР розповіли, чи оголосять мобілізацію в РФ восени
Представник ГУР Вадим Скібіцький. Фото: gur.gov.ua
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Головному управлінні розвідки вважають, що в РФ, ймовірно, не оголошуватимуть масштабної мобілізації. Наразі, Кремль готується до виборів у 2024 році. 

Про це представник ГУР, генерал Вадим Скібіцький розповів в інтерв'ю для РБК-Україна.

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За словами Скібіцького, цьогоріч в РФ вже мобілізували близько 100 тисяч росіян, щоб поповнити втрати і створити нові підрозділи. Однак, оголошувати масштабну мобілізацію не будуть через майбутні вибори. 

"Чи оголосять вони знову відкриту мобілізацію на кшталт тієї, яка була минулої осені? Мабуть, що ні. Зараз вони проведуть ці вибори, далі почнуть готуватися до виборів президента 17 березня 2024 року. Ніхто не захоче так ризикувати напередодні кампанії, оголосивши мобілізацію. Можливо, це станеться пізніше", — розповів Скібіцький. 

У той же час таємні мобілізаційні заходи продовжують проводити. Зокрема, ухвалили необхідне законодавство, зобов'язують чоловіків приходити до військкоматів, а також посилили відповідальність за ухиляння від призову. 

Варто відзначити, що в Росії наразі мобілізацію проводять здебільшого в малозабезпечених регіонах. Там люди йдуть воювати для того, щоб заробити. 

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що російська професійна армія закінчилася ще минулої осені. За його словами, війна не пішла на користь путінському режиму.

Також Буданов відзначив, що війна РФ проти України не буде довготривалою.

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