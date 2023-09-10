Професійна армія РФ закінчилася минулої осені, — Буданов

Начальник ГУР МО Кирило Буданов. Фото: gur.gov.ua

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що російська професійна армія закінчилася ще минулої осені. За його словами, війна не пішла на користь путінському режиму.

Про це Кирило Буданов заявив на Щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES).

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"Війна не пішла на користь путінському режиму: економіка не витримує, це — факт. Фінанси тримаються на запасах, а військова міць сильно втратила за час війни. Професійна армія, в загальному розумінні, закінчилася минулої осені. Нині вони воюють мобілізованими. Виробництво нової зброї і техніки на абсолютно недостатньому рівні", — зазначив Буданов.

Він також розповів про проблеми ескалації. За його словами, це перша війна, де були використані абсолютно всі види озброєння.

"Про яку ескалацію можна говорити, якщо задіяні абсолютно всі типи озброєнь: від підводних човнів до стратегічних бомбардувальників. Потрібно змінити логіку: не все в руках Російської Федерації, і не все в руках інших гравців на світовій арені, щось залежить і від нас", — наголосив керівник ГУР МО.

Буданов зазначив, що з точки зору креативності і гнучкості Україна все ще перемагає Росію. За словами начальника ГУР МО, путінський режим уже не такий потужний.

"Але це все ще неподоланий ворог, і не можна просто так говорити, що в них все абсолютно погано. Вони адаптуються. Гарно побудували не одну лінію оборони. Але наш рух триває!" — додав він.

Нагадаємо, війна Російської Федерації проти України не буде довготривалою. Такої думки дотримується начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

Також ми писали, що голова ГУР Кирило Буданов наголосив, що Україна обов'язково поверне Крим, адже ніяка Росія там бути не має. Зараз ведуться операції та підбирання тактики для деокупації півострова.

Додамо, головний керівник служби розвідки Міноборони України Кирило Буданов висловив свою думку щодо ідеї перенесення воєнних дій на територію Росії. На думку Буданова, такий підхід буде цікавим.