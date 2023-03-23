В ГУР рассказали, смогут ли россияне ударить по технике для наступления ВСУ

Представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий

Служба безопасности Украины активно выявляет агентурные сети, которые могут передавать информацию рф и ее союзникам. Существуют люди, которые работают на московию и могут передавать данные о перемещении наших войск, техники и вооружения.

Об этом сообщил представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий, отвечая на вопрос, могут ли россияне нанести удар по технике ВСУ для наступления.

Что сказал Скибицкий

По словам Скибицкого, служба безопасности ГУР действует оперативно и постоянно разоблачает таких людей.

Вторым шагом является использование различных мер для маскировки и введения в заблуждение, а также сокрытия перемещения нашего вооружения и техники. Мы принимаем все необходимые меры для того, чтобы защитить наших солдат и сохранить наше вооружение в полной безопасности.

Третьим важным аспектом является использование разных путей поставки, приемов и форм доставки наших вооружений и боеприпасов. Территория Украины большая, и мы стараемся использовать все возможные способы, чтобы сохранить нашу технику и вооружение в безопасности.

"Мы обязательно предпримем все необходимые меры, чтобы своевременно разоблачить планы врага и сохранить все, что нам дают наши партнеры. Мы готовимся к дальнейшим действиям и уверены в том, что сможем защитить нашу страну и народ от любой угрозы", — указал он.

Напомним, что Украина получила восемь танков Leopard 2 от Норвегии и находится в процессе подготовки личного состава. Эти танки были переданы Украине в рамках международной безвозмездной передачи, о которой было объявлено 26 января этого года.

Официальный Берлин передал Украине очередной пакет военной помощи. В него вошли артиллерийские снаряды калибра 155 мм и ракеты для залпового огня MARS II.