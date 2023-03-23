В ГУР рассказали, смогут ли россияне ударить по технике для наступления ВСУ
Служба безопасности Украины активно выявляет агентурные сети, которые могут передавать информацию рф и ее союзникам. Существуют люди, которые работают на московию и могут передавать данные о перемещении наших войск, техники и вооружения.
Об этом сообщил представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий, отвечая на вопрос, могут ли россияне нанести удар по технике ВСУ для наступления.
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Что сказал Скибицкий
По словам Скибицкого, служба безопасности ГУР действует оперативно и постоянно разоблачает таких людей.
Вторым шагом является использование различных мер для маскировки и введения в заблуждение, а также сокрытия перемещения нашего вооружения и техники. Мы принимаем все необходимые меры для того, чтобы защитить наших солдат и сохранить наше вооружение в полной безопасности.
Третьим важным аспектом является использование разных путей поставки, приемов и форм доставки наших вооружений и боеприпасов. Территория Украины большая, и мы стараемся использовать все возможные способы, чтобы сохранить нашу технику и вооружение в безопасности.
"Мы обязательно предпримем все необходимые меры, чтобы своевременно разоблачить планы врага и сохранить все, что нам дают наши партнеры. Мы готовимся к дальнейшим действиям и уверены в том, что сможем защитить нашу страну и народ от любой угрозы", — указал он.
Напомним, что Украина получила восемь танков Leopard 2 от Норвегии и находится в процессе подготовки личного состава. Эти танки были переданы Украине в рамках международной безвозмездной передачи, о которой было объявлено 26 января этого года.
Официальный Берлин передал Украине очередной пакет военной помощи. В него вошли артиллерийские снаряды калибра 155 мм и ракеты для залпового огня MARS II.