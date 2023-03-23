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У ГУР розповіли, чи зможуть росіяни вдарити по техніці для наступу ЗСУ

23 березня 2023 07:48
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Служба безпеки України активно виявляє агентурні мережі, які можуть передавати інформацію росії та її союзникам. Існують люди, які працюють на московію та можуть передавати дані про переміщення наших військ, техніки та озброєння.

Про це повідомив представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький, відповідаючи на запитання, чи можуть росіяни завдати удару по техніці ЗСУ для наступу.

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За словами Скібіцького, служба безпеки ГУР діє оперативно та постійно викриває таких людей.

Другим кроком є використання різних заходів для маскування та введення в оману, а також приховування переміщення нашого озброєння та техніки. Ми вживаємо всіх необхідних заходів для того, щоб захистити наших солдатів та зберегти наше озброєння у повній безпеці.

Третім важливим аспектом є використання різних шляхів постачання, прийомів та форм доставки наших озброєнь та боєприпасів. Територія України велика, і ми намагаємося використати всі можливі способи, щоб зберегти нашу техніку та озброєння у безпеці.

"Ми обов'язково вживемо всіх необхідних заходів, щоб своєчасно викрити плани ворога і зберегти все, що нам дають наші партнери. Ми готуємося до подальших дій і впевнені в тому, що зможемо захистити нашу країну та народ від будь-якої загрози", — зазначив він.

Нагадаємо, що Україна отримала вісім танків Leopard 2 від Норвегії та перебуває у процесі підготовки особового складу. Ці танки було передано Україні в рамках міжнародної безоплатної передачі, про яку було оголошено 26 січня цього року.

Офіційний Берлін передав Україні черговий пакет військової допомоги. До нього увійшли артилерійські снаряди калібру 155 мм та ракети для залпового вогню MARS II.

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