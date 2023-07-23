В ГУР рассказали, как россияне модернизируют ракеты для обстрела Украины

Заместитель руководителя ГУР МО Вадим Скибицкий. Фото: google

Россияне проводят модернизацию некоторых видов ракет, которые используются для обстрела Украины. Это российские террористы делают, в частности, для того, чтобы обходить ПВО.

Об этом рассказал заместитель руководителя ГУР МО Вадим Скибицкий в эфире телемарафона.

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Сообщается, что такие мероприятия россияне проводили для ракет Х-22, которые после модернизации стали Х-23. То же касается и "Ониксов".

"ГУР МО также владеет информацией о планах и мерах России по модернизации "Ониксов". Осенью они очень часто обстреливали Николаевскую, Одесскую и Херсонскую области. Тогда было очень много именно подрывов, а не попаданий", — говорит Вадим Скибицкий.

И добавляет, что после модернизации оккупанты снова начали использовать комплексы "Бастион".

Напомним, в Главном управлении разведки предупредили о возможных российских ударах по энергетическим объектам Украины. Сейчас оккупанты проводят разведывательную работу и наблюдают за энергообъектами.