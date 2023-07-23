У ГУР розповіли, як росіяни модернізують ракети для обстрілу України

Заступник керівника ГУР МО Вадим Скібіцький. Фото: google

Росіяни проводять модернізацію деяких видів ракет, які використовують для обстрілу України. Це російські терористи роблять, зокрема, для того, щоб обходити ППО.

Про це розповів заступник керівника ГУР МО Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону.

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Повідомляється, такі заходи росіяни проводили для ракет Х-22, які після модернізації стали Х-23. Те саме стосується і "Оніксів".

"ГУР МО також володіє інформацією про плани і заходи рф щодо модернізації "Оніксів". Восени вони дуже часто обстрілювали Миколаївську, Одеську та Херсонську області. Тоді було дуже багато саме підривів, а не влучань", — каже Вадим Скібіцький.

І додає, що після модернізації окупанти знову почали використовувати комплекси "Бастіон".

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки попередили про можливі російські удари по енергетичних об'єктах України. Наразі окупанти проводять розвідувальному роботу та спостерігають за енергооб'єктами.