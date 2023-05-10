В ГУР рассказали, какие силы стоят за взрывами в России

Представитель ГУР МО Андрей Юсов. Фото: t.me/militarymediacenter

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что взрывы на военных объектах в России — это последствия вооруженной агрессии против Украины. По его словам, имя всех, кто это делает, узнать сможем только после победы.

Об этом Андрей Юсов сказал во время интервью на проекте "Орестократия".

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Юсов заявил, что за взрывами стоят люди, которые понимают опасность режима Путина, в частности, на территории РФ.

По его словам, указанным силам известна информация о маршрутах и объектах военной логистики государства-агрессора. Представитель ГУР МО отметил, что демилитаризация Москвы продолжится.



"Продлится до тех пор, пока Россия не выведет свои войска из Украины полностью — за пределы границ 1991 года, не выдаст военных преступников и не возместит все убытки", — подчеркнул Андрей Юсов.

Конфликт Пригожина и российского руководства

Он также оценил обострение конфликта между основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным с руководством РФ.

"Конечно, пока это еще не вооруженное противостояние, оно не перешло в необратимую стадию, никого не посадили и не убили. Но конфликт набирает обороты. Я думаю, трудно было бы представить еще несколько лет назад, что кто-то позволил бы в адрес министра обороны и руководителя ГШ запускать весь запас нецензурной лексики, которая только есть в московском языке", — сказал Юсов.

Представитель ГУР МО подчеркнул, что проявления внутрикремлевских противостояний могут быть не только в вербальной, но и во взрывной форме. Примером он назвал атаку БпЛА на Кремль.

По его словам, главные опасности для Москвы находятся в РФ.

Изменения пропагандистских нарративов РФ

Юсов прокомментировал резкие изменения пропагандистских нарративов, которыми РФ пытается оправдать последствия из-за войны против Украины.

"Слишком большим становится разрыв между пропагандой и реальностью. Как-то нужно пробовать — даже в какой-то извращенной форме — стыковать все это между собой и признавать: они просто получают люлей от Украины, от ВСУ, над которыми так долго насмехались и говорили, что "такого государства вообще не существует. Поэтому придумывают разную чепуху", — добавил Юсов.

Напомним, пресс-служба Владимира Путина сообщила, что в ночь на 3 мая Украина пыталась нанести удар по Кремлю. При этом российские военные и спецслужбы якобы сумели подбить два украинских беспилотника.