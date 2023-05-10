У ГУР розповіли, які сили стоять за вибухами у Росії

Представник ГУР МО Андрій Юсов. Фото: t.me/militarymediacenter

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що вибухи на військових об’єктах в Росії — це наслідки збройної агресії проти України. За його словами, імені всіх, хто це робить, дізнатися зможемо лише після перемоги.

Про це Андрій Юсов сказав під час інтерв’ю на проєкті "Орестократія".

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Юсов заявив, за вибухами стоять люди, які розуміють небезпеку режиму Путіна, зокрема, на території РФ.

За його словами, вказаним силам відома інформація про маршрути й об’єкти воєнної логістики держави-агресора. Представник ГУР МО зазначив, що демілітаризація Москви продовжиться.



"Триватиме доти, доки Росія не виведе свої війська з України повністю — за межі кордонів 1991 року, не видасть воєнних злочинців і не відшкодує всі збитки", — підкреслив Андрій Юсов.

Конфлікт Пригожина та російського керівництва

Він також оцінив загострення конфлікту між засновником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним із керівництвом РФ.

"Звичайно, наразі це ще не збройне протистояння, воно не перейшло в якусь незворотну стадію, нікого не посадили й не вбили. Та конфлікт набирає обертів. Я думаю, важко було б уявити ще кілька років тому, що хтось дозволив би на адресу міністра оборони і керівника ГШ запускати весь запас нецензурної лексики, яка тільки є в московській мові", — сказав Юсов.

Представник ГУР МО наголосив, що прояви внутрішньокремлівських протистоянь можуть бути не лише у вербальній, але й у вибуховій формі. Прикладом він назвав атаку БпЛА на Кремль.

За його словами, основні загрози для Москви знаходяться в РФ.

Зміни пропагандистських наративів РФ

Юсов прокоментував різкі зміни пропагандистських наративів, якими РФ намагається виправдати наслідки через війну проти України.

"Занадто великим стає розрив між пропагандою і реальністю. Якось треба пробувати — навіть у якійсь збоченій формі — стикувати все це між собою і визнавати: вони просто отримують люлєй від України, від ЗСУ, з яких так довго насміхалися і говорили, що "такої держави взагалі не існує. Тому вигадують різні нісенітниці", — додав Юсов.

Нагадаємо, пресслужба Володимира Путіна повідомила, що в ніч проти 3 травня Україна намагалася завдати удару по Кремлю. При цьому російські військові та спецслужби нібито зуміли підбити два українські безпілотники.