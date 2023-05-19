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В ГУР рассказали, сколько ракет Россия производит ежемесячно

19 мая 2023 14:10
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В ГУР рассказали, сколько ракет Россия производит ежемесячно
Один из руководителей украинской разведки Вадим Скибицкий. Фото: Укринформ/Геннадий Минченко
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российская Федерация производит до 35 ракет Х-101, 25 "Калибров" и двух "Кинжалов" в месяц. "Калибры" они завозят по железной дороге в Крым дважды в месяц.

Об этом в комментарии изданию "РБК-Украина" сообщил заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

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По словам Вадима Скибицкого, обломки сбитых в мае российских ракет предоставили важную информацию украинской стороне.

Эти обломки свидетельствуют о том, что ракеты, сбитые в мае, были изготовлены в первом квартале 2023 года.

Сколько ракет производит агрессор

Заместитель руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины отметил, что в Крым россияне завозят ракеты "Калибр" по меньшей мере дважды в месяц.

"Сейчас россияне в состоянии производить около 25 "Калибров" в месяц, Х-101 — 35 единиц, "Кинжалов" — две единицы в месяц, баллистических ракет 9М723 до "Искандер-М" — пять единиц", — подчеркнул Скибицкий.

Таким образом, по словам представителя ГУР, можно говорить о том, что стране-агрессору, несмотря на западные санкции, удается завозить комплектующие для производства этих ракет.

Напомним, в ночь на 16 мая украинская противовоздушная оборона сбила шесть аэробалистических гиперзвуковых ракет "Кинжал", это был наибольший успех Украины в противодействии ракетным ударам РФ.

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