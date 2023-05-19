У ГУР розповіли, скільки ракет Росія виготовляє щомісяця

Один із керівників української розвідки Вадим Скібіцький. Фото: Укрінформ/Геннадій Мінченко

Російська Федерація виготовляє до 35 ракет Х-101, 25 "Калібрів" та двох "Кинджалів" на місяць. "Калібри" вони завозять залізницею у Крим двічі на місяць.

Про це у коментарі виданню "РБК-Україна" повідомив заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький.

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За словами Вадима Скібіцького, уламки збитих у травні російських ракет надали важливу інформацію українській стороні.

Ці уламки свідчать, що ракети, збиті у травні, були виготовлені у першому кварталі 2023 року.

Скільки ракет виготовляє агресор

Заступник керівника Головного управління розвідки Міноборони України зазначив, що до Криму росіяни завозять ракети "Калібр" щонайменше двічі на місяць.

"Зараз росіяни в змозі виготовляти близько 25 "Калібрів" на місяць, Х-101 — 35 одиниць, "Кинджалів" — дві одиниці в місяць, балістичних ракет 9М723 до "Іскандер-М" — п'ять одиниць", — наголосив Скібіцький.

Таким чином, за словами представника ГУР, можна говорити про те, що країні-агресору попри західні санкції вдається завозити комплектуючі для виробництва цих ракет.

Нагадаємо, у ніч на 16 травня українська протиповітряна оборона збила шість аеробалістичних гіперзвукових ракет "Кинджал", це був найбільший успіх України у протидії ракетних ударів РФ.