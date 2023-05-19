Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Підрив залізниці в Криму зірвав доставку озброєння для окупантів arrow

Підрив залізниці в Криму зірвав доставку озброєння для окупантів

19 травня 2023 09:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Підрив залізниці в Криму зірвав доставку озброєння для окупантів
Аварія на залізниці у Криму. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Вчора, 18 травня, під окупованим Сімферополем зійшов з рейок потяг. Аварія заблокувала єдину залізничну лінію до порту, де базується Чорноморський флот Росії. 

Про це повідомляє розвідка Британії.

Читайте також:

Підрив залізниці зірвав доставку зброї для росіян 

Залізнична адміністрація в Криму заявила, що аварія сталася внаслідок "втручання сторонніх осіб".

Аналітики зазначили, що Російська Федерація буде намагатися швидко відремонтувати лінію, але цей інцидент порушить постачання товарів і, можливо, зброї, зокрема, крилатих ракет "Калібр", до ЧФ.

"Будь-яка диверсія у цьому чутливому районі ще більше посилить побоювання Кремля щодо його здатності захистити іншу ключову інфраструктуру в Криму. Півострів зберігає життєво важливу психологічну та матеріально-технічну роль у забезпеченні війни Росії в Україні", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, біля окупованого Сімферополя перекинулися вагони із зерном. За неофіційною інформацією, на залізниці стався вибух.

Також ми писали, що в окупованому Криму впала російська ракета "Калібр". Це нібито сталося поблизу Вулканівки, невеликого поселення в Ленінському районі Криму.

Додамо, росіяни в останні два місяці майже не використовують ракети "Калібр", бо хочуть відновити резервні запаси. Крім того, використання "Калібрів" досі залишається серйозною дилемою для командування РФ.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Оновлено

17:52У частині областей України пролунав сигнал тривоги, чутно вибухи

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB