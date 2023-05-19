Підрив залізниці в Криму зірвав доставку озброєння для окупантів

Аварія на залізниці у Криму. Фото: росЗМІ

Вчора, 18 травня, під окупованим Сімферополем зійшов з рейок потяг. Аварія заблокувала єдину залізничну лінію до порту, де базується Чорноморський флот Росії.

Про це повідомляє розвідка Британії.

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Залізнична адміністрація в Криму заявила, що аварія сталася внаслідок "втручання сторонніх осіб".

Аналітики зазначили, що Російська Федерація буде намагатися швидко відремонтувати лінію, але цей інцидент порушить постачання товарів і, можливо, зброї, зокрема, крилатих ракет "Калібр", до ЧФ.

"Будь-яка диверсія у цьому чутливому районі ще більше посилить побоювання Кремля щодо його здатності захистити іншу ключову інфраструктуру в Криму. Півострів зберігає життєво важливу психологічну та матеріально-технічну роль у забезпеченні війни Росії в Україні", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, біля окупованого Сімферополя перекинулися вагони із зерном. За неофіційною інформацією, на залізниці стався вибух.

Також ми писали, що в окупованому Криму впала російська ракета "Калібр". Це нібито сталося поблизу Вулканівки, невеликого поселення в Ленінському районі Криму.

Додамо, росіяни в останні два місяці майже не використовують ракети "Калібр", бо хочуть відновити резервні запаси. Крім того, використання "Калібрів" досі залишається серйозною дилемою для командування РФ.