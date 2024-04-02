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В ГУР рассказали, сколько ракет большой дальности осталось в России

2 апреля 2024 18:35
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Бригадир София
редактор
В ГУР рассказали, сколько ракет большой дальности осталось в России
Представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий. Фото: odessa-journal.com
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

ГУР предоставило информацию о количестве ракет в России. По его данным, российские запасы насчитывают около 950 ракет дальнего радиуса действия.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в комментарии РБК-Украина во вторник, 2 апреля.

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"Сейчас в России, по нашей оценке, остается около 950 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня с дальностью более 350 километров", — рассказали в ГУР.

Скибицкий отметил, что Россия стремится поддерживать свой арсенал на уровне не менее 900 ракет. Также он сообщил, что в апреле планируется производство около 40 ракет типа Х-101.

Скибицкий прогнозирует, что Россия может осуществить несколько массированных ракетных ударов, после чего им предстоит перерыв для пополнения запасов.

Он также упомянул о российских крылатых ракетах "Калибр", которые враг почти не использует с осени 2023 года, но сейчас их запас составляет не менее 260 единиц, с планами на производство еще 30 ракет в апреле.

Напоследок Скибицкий отметил, что Россия модернизирует свои противокорабельные ракеты "оникс", и трудно определить, это ракеты "циркон", или модернизированные "ониксы". Он добавил, что в настоящее время в России есть 440 единиц обычных "ониксов".

"Что касается скоростных ракет, летящих с южного направления, сейчас сложно определить, это ракеты "циркон", или модернизированные "ониксы"", ― заявил Вадим Скибицкий.

Напомним, что Буданов предупредил украинцев о запасе "Калибров" у россиян.

Ранее мы писали, что в ГУР рассказали сколько атак запланировала Россия на объекты энергетики в Украине.

россия
ракеты
ГУР
калибры

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