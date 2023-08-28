В ГУР рассказали, сколько россиян захотели сдаться в плен с начала работы проекта "Хочу жить"

Российские пленные в Украине. Фото: google

С начала работы проекта "Хочу жить" 24 тысячи россиян захотели сдаться в плен. В Украине есть даже российские военные, которые по несколько раз попадали в плен.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в интервью ISLND TV.

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Юсов рассказал, что проект "Хочу жить" работает суперэффективно. Об этом свидетельствует 24 тысячи заявок от российских военных, которые захотели сдаться в плен.

Он также добавил, что значительная часть россиян, которых поменяли на украинских военнопленных, возвращается на фронт и это нередкие случаи.

"У нас уже есть те, которые по несколько раз в плен попадали. Это столь фортовые персонажи, столь гуманная украинская армия, это правда", — рассказал представитель ГУР.

Также он рассказал об условиях содержания российских пленников.

"В Украине есть лагерь содержания российских военнопленных по всем стандартам Женевских конвенций — с зарядкой, трехразовым питанием (очень сытным), с библиотекой, спортплощадками и бассейном, в котором плавают карпы. К этому лагерю есть доступ и Красного Креста, и СМИ", — рассказал Юсов.

Напомним, недавно Андрей Юсов также рассказал, сколько оккупантов попали в плен во время контрнаступления ВСУ. За последние несколько недель обменный фонд в Украине увеличился более чем на 200 российских оккупантов. Каждый пятый солдат РФ сдался в плен добровольно.