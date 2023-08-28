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У ГУР розповіли, скільки росіян захотіли здатися в полон з початку роботи проєкту "Хочу жить"

28 серпня 2023 09:11
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У ГУР розповіли, скільки росіян захотіли здатися в полон з початку роботи проєкту "Хочу жить"
Російські полонені в Україні. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

З початку роботи проєкту "Хочу жить" 24 тисячі росіян захотіли здатися в полон. В Україні є навіть такі російські військові, які по кілька разів потрапляли у полон. 

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в інтерв'ю ISLND TV.

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Юсов розповів, що проєкт "Хочу жить" є суперефективним. Про це свідчить 24 тисячі заявок від російських військових, які захотіли здатися в полон. 

Він також додав, що значна частка росіян, яких поміняли на українських військовополонених, повертається на фронт і це непоодинокі випадки. 

"У нас вже є ті, які по кілька разів у полон потрапляли. Це настільки фартові персонажі, настільки гуманна українська армія, це правда", — розповів представник ГУР. 

Також він розповів про умови утримання російських полонених. 

"В Україні є табір утримання російських військовополонених за усіма стандартами Женевських конвенцій — із руханкою, триразовим харчуванням (дуже ситним), із бібліотекою, спортмайданчиками і басейном, у якому плавають коропи. До цього табору є доступ і Червоного Хреста, і ЗМІ", — розповів Юсов.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Юсов також розповів, скільки окупантів потрапили у полон під час контрнаступу ЗСУ. За останні декілька тижнів обмінний фонд в Україні збільшився на понад 200 російських окупантів. Кожен п'ятий солдат РФ здався у полон добровільно.

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