В ГУР заявили, что россиян нужно "отрезать" от Крыма и заставить их покинуть полуостров

Представитель ГУР МО Андрей Черняк. Фото: gur.gov.ua

В ГУР МО отреагировал на идею бывшего командующего армией США в Европе Бена Ходжеса изолировать Крым от России. Представитель разведки Андрей Черняк заявил, что РФ нужно "отрезать" от полуострова и принудить к "жесту доброй воли".

Об этом Андрей Черняк сказал изданию АрмияInform, передает ГУР МО.

Читайте также:

Россиян нужно заставить покинуть полуостров

"Я считаю, что Крым является решающим для этой войны. Пока Россия оккупирует Крымский полуостров, Украина не будет защищенной. Если вы посмотрите на карту, то Крым с российскими войсками напоминает кинжал, направленный в живот Украины", — заявил Бен Ходжес.

Представитель ГУР МО Андрей Черняк поддержал идею Ходжеса. Он также отметил его значительную поддержку Украины.



"Безусловно, врага нужно отрезать от Крыма — сделать так, чтобы Россия не смогла использовать временно оккупированный полуостров в военных целях и, наконец, осуществила так называемый "Крымский жест доброй воли", — подчеркнул Черняк.

Он сообщил, что Украина не прекращает принимать соответствующие меры на этом направлении. По словам Черняка, об этом свидетельствуют события на полуострове.



"Километровые пробки на незаконно возведенном мосту из Керчи в Россию — это правильная реакция. ГУР МО Украины настоятельно рекомендует покинуть оккупированный Крым, пока такая опция еще есть", — добавил представитель разведки.

Напомним, представители российских оккупационных войск после взрыва в Севастополе начали убегать в отпуск в Россию. А в самом городе ходят панические слухи, что российская ПВО не может защитить даже стратегически важные объекты.

Также мы писали, что россияне стали более осторожно маневрировать в Черном море. Это произошло после взрывов во временно оккупированном Севастополе.