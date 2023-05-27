Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В ГУР заявили, что россияне начали провокацию с химическим оружием на ЗАЭС arrow

В ГУР заявили, что россияне начали провокацию с химическим оружием на ЗАЭС

27 мая 2023 16:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ГУР заявили, что россияне начали провокацию с химическим оружием на ЗАЭС
Российские оккупанты на Запорожской АЭС. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 27 мая, российские спецслужбы начали провокацию с химическим оружием на временно оккупированных территориях Запорожской области. Они пытаются сорвать контрнаступательные действия Сил безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Читайте также:

Провокация россиян с химическим оружием

Разведка перехватила разговор оккупантов, которые говорили о провокации на временно захваченных территориях Запорожской области. В 12:15 в радиосети наблюдательных постов врага, развернутых в районе береговой линии Энергодар, была зафиксирована передача следующего сообщения:

"Стрела-10, Стрела-10, я Чита. Возможен выброс химического оружия из коптеров".

В 12:44 разведка зафиксировала передачу еще одного сообщения:

"Стрела-10, я молодой. Внимание: работает бл*дская птичка, недалеко от нас скинули две х**ни, возможно с химическими элементами. Как приняли меня, прием?".

В ГУР подчеркнули, что реальными жертвами провокации противника станут солдаты РФ. Оккупанты хотят использовать следы поражения химическим оружием как фейковое доказательство для обвинения Украины.

"Отмечаем, что Силы безопасности и обороны Украины во время боевых действий с российскими войсками используют только конвенционные средства, а очередные постановки московитских спецслужб не способны повлиять на дальнейшее ход событий на фронте", — говорится в сообщении.

Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сообщил, что оккупанты планируют провокацию на Запорожской АЭС. По его словам, россияне хотят произвести имитацию удара по станции и обвинить в этом Украину.

Также мы писали, что на фоне постоянной угрозы со стороны оккупантов относительно Запорожской АЭС, в частности возможной атаки на станцию, украинцы должны знать, как себя защитить во время радиационной аварии. Так, стоит знать три ключевых правила — находиться в укрытии, следить за официальной информацией и следовать указаниям органов власти.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас