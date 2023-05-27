В ГУР заявили, что россияне начали провокацию с химическим оружием на ЗАЭС

Российские оккупанты на Запорожской АЭС. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko/File Photo

Сегодня, 27 мая, российские спецслужбы начали провокацию с химическим оружием на временно оккупированных территориях Запорожской области. Они пытаются сорвать контрнаступательные действия Сил безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

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Разведка перехватила разговор оккупантов, которые говорили о провокации на временно захваченных территориях Запорожской области. В 12:15 в радиосети наблюдательных постов врага, развернутых в районе береговой линии Энергодар, была зафиксирована передача следующего сообщения:

"Стрела-10, Стрела-10, я Чита. Возможен выброс химического оружия из коптеров".

В 12:44 разведка зафиксировала передачу еще одного сообщения:

"Стрела-10, я молодой. Внимание: работает бл*дская птичка, недалеко от нас скинули две х**ни, возможно с химическими элементами. Как приняли меня, прием?".

В ГУР подчеркнули, что реальными жертвами провокации противника станут солдаты РФ. Оккупанты хотят использовать следы поражения химическим оружием как фейковое доказательство для обвинения Украины.

"Отмечаем, что Силы безопасности и обороны Украины во время боевых действий с российскими войсками используют только конвенционные средства, а очередные постановки московитских спецслужб не способны повлиять на дальнейшее ход событий на фронте", — говорится в сообщении.

Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сообщил, что оккупанты планируют провокацию на Запорожской АЭС. По его словам, россияне хотят произвести имитацию удара по станции и обвинить в этом Украину.

Также мы писали, что на фоне постоянной угрозы со стороны оккупантов относительно Запорожской АЭС, в частности возможной атаки на станцию, украинцы должны знать, как себя защитить во время радиационной аварии. Так, стоит знать три ключевых правила — находиться в укрытии, следить за официальной информацией и следовать указаниям органов власти.