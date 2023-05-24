Стало відомо, чим ворог може завадити контрнаступу ЗСУ

Російський солдат біля ЗАЕС. Фото: РосЗМІ

Російські окупаційні війська мають у своєму розпорядженні досить серйозний інструмент впливу, використання якого може суттєво позначитися на українському контрнаступі. Назва цьому важелю — Запорізька атомна електростанція, яка перебуває під контролем агресора.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

"Росіяни продовжують використовувати ЗАЕС в якості інструменту свого політичного тиску", — сказав Снєгирьов.

За його словами, окупанти добре розуміють, що це в них ледве не єдиний спосіб стримати ЗСУ від контрнаступу на Запорізькому напрямку.

Варто констатувати, звернув увагу Снєгирьов, що ця стала тактика Російської Федерації щодо ЗАЕС, нажаль, не знайшла належної реакції з боку наших стратегічних партнерів.

"Все ж таки, на мою думку, ситуація навколо ЗАЕС мала б мати більшу дієву реакцію. У тому числі — щодо секторального введення санкцій. Перед усім — на атомну енергетику Російської Федерації", — зазначив військовий експерт.

Що відбувається на ЗАЕС

Внаслідок російських обстрілів вночі 22 травня о 5:26 відключилася остання високовольтна лінія передач, Дніпровська 750 кВ, на Запорізькій атомній електростанції. Загарбники всьоме поставили під ризик ядерну та радіаційну безпеку всього світу.

Пізніше українські енергетики оперативно відновили роботу лінії високовольтних електропередач, яка живить Запорізьку АЕС. ЗАЕС знову повернулася до української енергосистеми.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що країна працює над демілітаризацією Запорізької АЕС. Також Шмигаль висловив стурбованість поточним станом довкола станції.

