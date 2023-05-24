Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Ворог має серйозний стримуючий важель на контрнаступ ЗСУ arrow

Ворог має серйозний стримуючий важель на контрнаступ ЗСУ

24 травня 2023 21:15
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Стало відомо, чим ворог може завадити контрнаступу ЗСУ
Російський солдат біля ЗАЕС. Фото: РосЗМІ
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Російські окупаційні війська мають у своєму розпорядженні досить серйозний інструмент впливу, використання якого може суттєво позначитися на українському контрнаступі. Назва цьому важелю — Запорізька атомна електростанція, яка перебуває під контролем агресора.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Читайте також:
Дмитро Снєгирьов
Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

"Росіяни продовжують використовувати ЗАЕС в якості інструменту свого політичного тиску", — сказав Снєгирьов. 

За його словами, окупанти добре розуміють, що це в них ледве не єдиний спосіб стримати ЗСУ від контрнаступу на Запорізькому напрямку.

Варто констатувати, звернув увагу Снєгирьов, що ця стала тактика Російської Федерації щодо ЗАЕС, нажаль, не знайшла належної реакції з боку наших стратегічних партнерів. 

"Все ж таки, на мою думку, ситуація навколо ЗАЕС мала б мати більшу дієву реакцію. У тому числі — щодо секторального введення санкцій. Перед усім — на атомну енергетику Російської Федерації", — зазначив військовий експерт.

Що відбувається на ЗАЕС

Внаслідок російських обстрілів вночі 22 травня о 5:26 відключилася остання високовольтна лінія передач, Дніпровська 750 кВ, на Запорізькій атомній електростанції. Загарбники всьоме поставили під ризик ядерну та радіаційну безпеку всього світу.

Пізніше українські енергетики оперативно відновили роботу лінії високовольтних електропередач, яка живить Запорізьку АЕС. ЗАЕС знову повернулася до української енергосистеми.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що країна працює над демілітаризацією Запорізької АЕС. Також Шмигаль висловив стурбованість поточним станом довкола станції.
 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB