В ГУР обратились к жителям Крыма с призывом сотрудничать с украинскими спецслужбами

Оккупанты

ГУР МО Украины обратилось к жителям временно оккупированного Крыма. Разведка призывает людей сотрудничать с силами обороны Украины.

Об этом сообщает ГУР МО.

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"Жители Крыма, благодарим вас за качественное сотрудничество и приближение поражения оккупантов! Решительность военно-политического руководства Украины, украинского общества и Сил обороны Украины в вопросе возвращения всех временно оккупированных российскими захватчиками украинских земель, а также ваша поддержка приближают нашу Победу!", — говорится в сообщении.

Украинская разведка призвала и дальше сообщать о расположении оккупационных сил и средств:

Пунктов дислокации, адреса проживания личного и руководящего состава оккупационных войск;

складов хранения снарядов и горюче-смазочных материалов;

точек размещения, хранения и ремонта военной техники;

мест размещения РЭР и РЭБ средств (характерный признак: антенны и локаторы);

штабов и пунктов управления оккупационными войсками;

мест хранения и точек дежурства средств противовоздушной обороны (ПВО).

В ГУР предоставили контакты для передачи информации:

Телефон: +380969455341 (Signal, WhatsApp).

Чат для жителей Крыма.

Бот в Telegram.

Напомним, все думали, что Крым снова будет украинским через 20 или 50 лет, а начавшаяся россией широкомасштабная война создала предпосылки для возможного освобождения Крыма уже сейчас. В россии нет ресурсов удержать Крым, Донецк и Луганск. Через полгода Украина войдет в город.

Также мы писали, что в Крыму оккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ. В городе российские оккупационные войска вырыли траншеи, простирающиеся на несколько километров.

Спутниковые изображения, предоставленные компанией Maxar показывают, что россия также построила десятки подобных оборонительных сооружений.