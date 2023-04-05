В ГУР обратились к жителям Крыма с призывом сотрудничать с украинскими спецслужбами
ГУР МО Украины обратилось к жителям временно оккупированного Крыма. Разведка призывает людей сотрудничать с силами обороны Украины.
Об этом сообщает ГУР МО.
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"Жители Крыма, благодарим вас за качественное сотрудничество и приближение поражения оккупантов! Решительность военно-политического руководства Украины, украинского общества и Сил обороны Украины в вопросе возвращения всех временно оккупированных российскими захватчиками украинских земель, а также ваша поддержка приближают нашу Победу!", — говорится в сообщении.
Украинская разведка призвала и дальше сообщать о расположении оккупационных сил и средств:
- Пунктов дислокации, адреса проживания личного и руководящего состава оккупационных войск;
- складов хранения снарядов и горюче-смазочных материалов;
- точек размещения, хранения и ремонта военной техники;
- мест размещения РЭР и РЭБ средств (характерный признак: антенны и локаторы);
- штабов и пунктов управления оккупационными войсками;
- мест хранения и точек дежурства средств противовоздушной обороны (ПВО).
В ГУР предоставили контакты для передачи информации:
Телефон: +380969455341 (Signal, WhatsApp).
Чат для жителей Крыма.
Бот в Telegram.
Напомним, все думали, что Крым снова будет украинским через 20 или 50 лет, а начавшаяся россией широкомасштабная война создала предпосылки для возможного освобождения Крыма уже сейчас. В россии нет ресурсов удержать Крым, Донецк и Луганск. Через полгода Украина войдет в город.
Также мы писали, что в Крыму оккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ. В городе российские оккупационные войска вырыли траншеи, простирающиеся на несколько километров.
Спутниковые изображения, предоставленные компанией Maxar показывают, что россия также построила десятки подобных оборонительных сооружений.