В ISW объяснили слухи об увольнении командующих российскими военными округами

Генерал-полковник Рустем Мурадов

Российские СМИ и блоггеры обсуждают увольнение двух командующих военными округами. Подконтрольные им подразделения оккупационного контингента понесли катастрофические потери в Украине.

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

Слухи об увольнениях в россии

В российском информационном пространстве 27 марта появились слухи об освобождении от должности командующего Восточной группой войск генерал-полковника Рустема Мурадова.

Мурадов возглавил Восточный военный округ 6 октября 2022 года и в течение пяти месяцев командовал рядом наступательных операций на западе Донецкой области.

Кроме того, один из российских военных блоггеров заявил, что военное руководство намерено уволить командующего Западным военным округом генерал-полковника Евгения Никифорова, командующего войсками рф на линии Купянск-Сватово-Кременная.

Почему увольняют именно этих командиров

ISW не может ни подтвердить, ни опровергнуть эти слухи. Но эксперты Института отметили, что обсуждение кадровых вопросов касается только тех командующих, чьи силы на войне в Украине понесли большие потери.

К примеру, о возможном увольнении командующих Центрального военного округа генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева и Южного военного округа генерал-полковника Сергея Кузовлева в этих слухах речь не идет. Вероятно, потому, что силы, которыми командуют эти генералы, избежали значительных провалов.

Напомним, по слухам, в рф уволили генерала Мурадова, который отправил насмерть солдат под Угледаром.

Фото: минобороны рф