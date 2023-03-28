В ISW объяснили слухи об увольнении командующих российскими военными округами
Российские СМИ и блоггеры обсуждают увольнение двух командующих военными округами. Подконтрольные им подразделения оккупационного контингента понесли катастрофические потери в Украине.
Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).
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Слухи об увольнениях в россии
В российском информационном пространстве 27 марта появились слухи об освобождении от должности командующего Восточной группой войск генерал-полковника Рустема Мурадова.
Мурадов возглавил Восточный военный округ 6 октября 2022 года и в течение пяти месяцев командовал рядом наступательных операций на западе Донецкой области.
Кроме того, один из российских военных блоггеров заявил, что военное руководство намерено уволить командующего Западным военным округом генерал-полковника Евгения Никифорова, командующего войсками рф на линии Купянск-Сватово-Кременная.
Почему увольняют именно этих командиров
ISW не может ни подтвердить, ни опровергнуть эти слухи. Но эксперты Института отметили, что обсуждение кадровых вопросов касается только тех командующих, чьи силы на войне в Украине понесли большие потери.
К примеру, о возможном увольнении командующих Центрального военного округа генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева и Южного военного округа генерал-полковника Сергея Кузовлева в этих слухах речь не идет. Вероятно, потому, что силы, которыми командуют эти генералы, избежали значительных провалов.
Напомним, по слухам, в рф уволили генерала Мурадова, который отправил насмерть солдат под Угледаром.
Фото: минобороны рф