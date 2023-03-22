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Другу добу поспіль ЗСУ знищують під тисячу окупантів: Генштаб назвав вражаючі втрати рф

22 березня 2023 08:44
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Українські захисники за добу знищили рекордну кількість одиниць живої сили та військової техніки ворога
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить близько тисячі осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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Ліквідовані загарбники

За 21 березня українські захисники знищили на фронтах війни близько тисячі російських окупантів. Попередньої доби втрати росіян були такими ж значними..

Крім того, росіяни втратили п’ять танків, вісім бронемашин, три артилерійські системи і 16 безпілотників.

Загальні втрати армії рф за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

  • особового складу — близько 167 490 (+920) осіб ліквідовано;
  • танків — 3 557 (+5) од.;
  • бойових броньованих машин — 6 887 (+8) од.;
  • артилерійських систем — 2 589 (+3) од.;
  • РСЗВ — 509 (+2) од.;
  • засобів ППО — 272 (+2) од.;
  • літаків — 305 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 290 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 183 (+16);
  • крилатих ракет — 909 (+2);
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5 434 (+6) од.;
  • спеціальної техніки — 270 (+4).

Втрати російської армії на 22 березня 2023 року

Нагадаємо, що більшу кількість російських окупантів за добу українська армія знищувала лише кілька разів.

Так, 6 лютого Сили оборони ліквідували близько 1030 загарбників. 17 лютого втрати окупантів становили майже 1010 військовослужбовців.

6 березня ЗСУ знищили за добу 1060 російських військових. 10 числа українські захисники ліквідували 1010 окупантів. Наступного дня, 11 березня, добові втрати армії рф становили аж 1090 ліквідованих військових.

А 15 березня Сили оборони України знищили орієнтовно 1040 російських загарбників.

Фото: Генштаб

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