Другу добу поспіль ЗСУ знищують під тисячу окупантів: Генштаб назвав вражаючі втрати рф
Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить близько тисячі осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
-
Укроборонпром перетворили на акціонерне товариство: деталі
-
Афганістан і Пакистан струснуло на 6,5 балів: відомо про перші жертви землетрусу
-
Американські інструктори вражені тим, як українці швидко освоюють Patriot
-
У Білому домі пояснили своє ставлення до затяжної битви за Бахмут
-
Кредитна програма на $15,6 млрд: відомі деталі перемовин з МВФ
-
Голова КМВА Попко розповів про нічну атаку БпЛА на столицю: скільки цілей ліквідовано
-
Сили оборони за добу збили 15 дронів та дві ракети рф: Генштаб про успіхи українських захисників
-
Путін хоче використати головування рф в Радбезі ООН, як легалізацію агресії, — ISW
-
Росіяни за добу здійснили понад 100 атак на східному фронті: Генштаб назвав найгарячіші ділянки
-
Курс валют в Україні 22 березня: скільки коштують долар та євро
Ліквідовані загарбники
За 21 березня українські захисники знищили на фронтах війни близько тисячі російських окупантів. Попередньої доби втрати росіян були такими ж значними..
Крім того, росіяни втратили п’ять танків, вісім бронемашин, три артилерійські системи і 16 безпілотників.
Загальні втрати армії рф за час війни
Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:
- особового складу — близько 167 490 (+920) осіб ліквідовано;
- танків — 3 557 (+5) од.;
- бойових броньованих машин — 6 887 (+8) од.;
- артилерійських систем — 2 589 (+3) од.;
- РСЗВ — 509 (+2) од.;
- засобів ППО — 272 (+2) од.;
- літаків — 305 (+0) од.;
- гелікоптерів — 290 (+0) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 183 (+16);
- крилатих ракет — 909 (+2);
- кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5 434 (+6) од.;
- спеціальної техніки — 270 (+4).
Нагадаємо, що більшу кількість російських окупантів за добу українська армія знищувала лише кілька разів.
Так, 6 лютого Сили оборони ліквідували близько 1030 загарбників. 17 лютого втрати окупантів становили майже 1010 військовослужбовців.
6 березня ЗСУ знищили за добу 1060 російських військових. 10 числа українські захисники ліквідували 1010 окупантів. Наступного дня, 11 березня, добові втрати армії рф становили аж 1090 ліквідованих військових.
А 15 березня Сили оборони України знищили орієнтовно 1040 російських загарбників.
Фото: Генштаб