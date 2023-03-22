Другу добу поспіль ЗСУ знищують під тисячу окупантів: Генштаб назвав вражаючі втрати рф

Українські захисники за добу знищили рекордну кількість одиниць живої сили та військової техніки ворога

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить близько тисячі осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Ліквідовані загарбники

За 21 березня українські захисники знищили на фронтах війни близько тисячі російських окупантів. Попередньої доби втрати росіян були такими ж значними..

Крім того, росіяни втратили п’ять танків, вісім бронемашин, три артилерійські системи і 16 безпілотників.

Загальні втрати армії рф за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

особового складу — близько 167 490 (+920) осіб ліквідовано;

танків — 3 557 (+5) од.;

бойових броньованих машин — 6 887 (+8) од.;

артилерійських систем — 2 589 (+3) од.;

РСЗВ — 509 (+2) од.;

засобів ППО — 272 (+2) од.;

літаків — 305 (+0) од.;

гелікоптерів — 290 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 183 (+16);

крилатих ракет — 909 (+2);

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 434 (+6) од.;

спеціальної техніки — 270 (+4).

Нагадаємо, що більшу кількість російських окупантів за добу українська армія знищувала лише кілька разів.

Так, 6 лютого Сили оборони ліквідували близько 1030 загарбників. 17 лютого втрати окупантів становили майже 1010 військовослужбовців.

6 березня ЗСУ знищили за добу 1060 російських військових. 10 числа українські захисники ліквідували 1010 окупантів. Наступного дня, 11 березня, добові втрати армії рф становили аж 1090 ліквідованих військових.

А 15 березня Сили оборони України знищили орієнтовно 1040 російських загарбників.

Фото: Генштаб