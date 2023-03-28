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У ISW пояснили чутки про звільнення командувачів російськими воєнними округами

28 березня 2023 07:27
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Генерал-полковник Рустем Мурадов
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Російські ЗМІ та блогери обговорюють звільнення двох командувачів військовими округами. Підконтрольні їм підрозділи окупаційного контингенту зазнали катастрофічних втрат в Україні.

Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Чутки про звільнення в росії

У російському інформаційному просторі 27 березня з’явилися чутки про звільнення з посади командувача Східною групою військ генерал-полковника Рустема Мурадова.

Мурадов очолив Східний військового округ 6 жовтня 2022 року і протягом п’яти місяців командував низкою наступальних операцій на заході Донецької області.

Крім того, один із російських воєнних блогерів заявив, що військове керівництво має наміри звільнити командувача Західного військового округу генерал-полковника Євгена Нікіфорова, який командує військами рф на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

Чому звільняють саме цих командирів

ISW не може ні підтвердити, ні спростувати ці чутки. Але експерти Інституту відзначили, що обговорення кадрових питань стосується лише тих командувачів, чиї сили на війні в Україні зазнали великих втрат.

До прикладу, про можливе звільнення командувачів Центрального військового округу генерал-лейтенанта Андрія Мордвічова та Південного військового округу генерал-полковника Сергія Кузовлєва у цих чутках не йдеться. Імовірно, тому, що сили, якими командують ці генерали, уникли значних провалів.

Нагадаємо, за чутками, у рф звільнили генерала Мурадова, який відправив на смерть солдатів під Вугледаром.

Фото: міноборони рф

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