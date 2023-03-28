У ISW пояснили чутки про звільнення командувачів російськими воєнними округами
Російські ЗМІ та блогери обговорюють звільнення двох командувачів військовими округами. Підконтрольні їм підрозділи окупаційного контингенту зазнали катастрофічних втрат в Україні.
Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).
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Чутки про звільнення в росії
У російському інформаційному просторі 27 березня з’явилися чутки про звільнення з посади командувача Східною групою військ генерал-полковника Рустема Мурадова.
Мурадов очолив Східний військового округ 6 жовтня 2022 року і протягом п’яти місяців командував низкою наступальних операцій на заході Донецької області.
Крім того, один із російських воєнних блогерів заявив, що військове керівництво має наміри звільнити командувача Західного військового округу генерал-полковника Євгена Нікіфорова, який командує військами рф на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.
Чому звільняють саме цих командирів
ISW не може ні підтвердити, ні спростувати ці чутки. Але експерти Інституту відзначили, що обговорення кадрових питань стосується лише тих командувачів, чиї сили на війні в Україні зазнали великих втрат.
До прикладу, про можливе звільнення командувачів Центрального військового округу генерал-лейтенанта Андрія Мордвічова та Південного військового округу генерал-полковника Сергія Кузовлєва у цих чутках не йдеться. Імовірно, тому, що сили, якими командують ці генерали, уникли значних провалів.
Нагадаємо, за чутками, у рф звільнили генерала Мурадова, який відправив на смерть солдатів під Вугледаром.
Фото: міноборони рф