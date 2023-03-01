Яка ситуація в Луганській області станом на 1 березня — Сергій Гайдай розповів

Сергій Гайдай

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про ситуацію в області станом на 1 березня. У Кадіївці сталася "бавовна", там на території заводу росіяни намагалися сховати фури з боєкомплетом.

Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

Яка ситуація в Луганській області

За словами очільника ОВА, у ворога були спроби наступальних дій у Білогорівці та поблизу Кремінної. Зокрема, в районі Макіївки та Невського. Свої наступи росіяни проводять здебільшого вночі.

Окрім того, окупанти з важких калібрів щоденно обстрілюють деокуповані населені пункти, де ще залишаються мирні жителі. У росіян з’явилося багато дронів-камікадзе, тому вони їх активно використовують на Луганському напрямку;

"Чекаємо на надходження засобів боротьби проти цих дронів", — сказав Гайдай.

Нагадаємо, на Луганщині окупанти не платять зарплату найманцям і не фінансують ремонт житлового фонду.

Фото: Сергій Гайдай/ Facebook