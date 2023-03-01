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У Кадіївці сталася "бавовна": Гайдай розповів про ситуацію на Луганщині

1 березня 2023 09:28
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Яка ситуація в Луганській області станом на 1 березня — Сергій Гайдай розповів
Сергій Гайдай
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про ситуацію в області станом на 1 березня. У Кадіївці сталася "бавовна", там на території заводу росіяни намагалися сховати фури з боєкомплетом.

Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА

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За словами очільника ОВА, у ворога були спроби наступальних дій у Білогорівці та поблизу Кремінної. Зокрема, в районі Макіївки та Невського. Свої наступи росіяни проводять здебільшого вночі. 

Окрім того, окупанти з важких калібрів щоденно обстрілюють деокуповані населені пункти, де ще залишаються мирні жителі. У росіян з’явилося багато дронів-камікадзе, тому вони їх активно використовують на Луганському напрямку;

"Чекаємо на надходження засобів боротьби проти цих дронів", — сказав Гайдай. 

Нагадаємо, на Луганщині окупанти не платять зарплату найманцям і не фінансують ремонт житлового фонду. 

Фото: Сергій Гайдай/ Facebook

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