Яка ситуація в Луганській області станом на 1 березня — Сергій Гайдай розповів

У Кадіївці сталася "бавовна": Гайдай розповів про ситуацію на Луганщині
Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про ситуацію в області станом на 1 березня. У Кадіївці сталася "бавовна", там на території заводу росіяни намагалися сховати фури з боєкомплетом.
Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.
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Яка ситуація в Луганській області
За словами очільника ОВА, у ворога були спроби наступальних дій у Білогорівці та поблизу Кремінної. Зокрема, в районі Макіївки та Невського. Свої наступи росіяни проводять здебільшого вночі.
Окрім того, окупанти з важких калібрів щоденно обстрілюють деокуповані населені пункти, де ще залишаються мирні жителі. У росіян з’явилося багато дронів-камікадзе, тому вони їх активно використовують на Луганському напрямку;
"Чекаємо на надходження засобів боротьби проти цих дронів", — сказав Гайдай.
Нагадаємо, на Луганщині окупанти не платять зарплату найманцям і не фінансують ремонт житлового фонду.
Фото: Сергій Гайдай/ Facebook