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В Керчи атаковали судоремонтный завод

4 ноября 2023 17:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Керчи атаковали судоремонтный завод
Дым в результате взрывов на судоремонтном заводе в Керчи. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Во временно оккупированном Керчи был атакован судоремонтный завод. Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов заявил о работе противовоздушной обороны.

Об этом Сергей Аксенов написал в своем Telegram-канале.

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"В районе судостроительного завода им. Бутомы в Керчи отработала ПВО, часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков", — рассказал Аксенов.

По его словам, люди не пострадали. Он призвал соблюдать покой и доверять официальным источникам информации.

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Пост Аксенова. Фото: скриншот

Ряд СМИ сообщали, что во время атаки в Севастопольской бухте и в районе Крымского моста через Керченский пролив российские оккупанты использовали дымовую завесу для маскировки.

"Крым.Реалии" пишет, что завод "Залив" — одно из крупнейших судостроительных предприятий в Восточной Европе. На нем с 2020 года строят авианосные корабли для ВМФ России.

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Пост "Крым.Реалии". Фото: скриншот

Напомним, у Крымского моста был замечен густой дым. Местные говорят, что слышали взрывы.

Также мы писали, что вчера, 3 ноября, на оккупированном полуострове Крым, а именно в городе Севастополь, раздался взрыв. Отмечается, что он произошел напротив местной ТЭЦ.

Добавим, Силы обороны Украины стали все чаще наносить удары по территории временно оккупированного Крыма. Таким образом, ВСУ "обезоруживают" оккупантов в случае подготовки будущих атак по южным регионам, в частности по Одесской области.

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