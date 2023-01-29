Обстрел Харькова 29 января — ракета попала в жилой дом

В Харькове оккупанты попали в жилой дом: половина здания уничтожена
Российские оккупанты в очередной раз атаковали Харьков . Известно, что ночью 29 января ракета попала в жилой дом в Киевском районе.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов .
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Первые подробности обстрела Харькова
"Под ударом Киевский район города. Попадание в жилой дом. В здании пожар. Сильные повреждения. По информации, требующей подтверждения, пострадали", — пишет Игорь Терехов.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что вражеская ракета попала в центр города и, по предварительной информации, это ракета типа С-300. На место выехали все экстренные службы.
Со временем в соцсетях появились фото дома. Из сообщений корреспондентов известно, что повреждения дома серьезны. Как минимум половина здания уничтожена.
Напомним, 29 января оккупанты в очередной раз накрыли огнем Херсон . Снаряды попали в гражданские объекты и повлекли несколько пожаров, есть погибшие.
Утром 28 января российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Константиновка Донецкой области. В результате атаки погибли три человека, еще шестеро получили ранения. Правоохранители возбудили уголовное производство.