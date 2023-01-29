Обстріл Харкова 29 січня — ракета влучила у житловий будинок

Що відомо про ракетну атаку

Російські окупанти вкотре атакували Харків. Відомо, що вночі, 29 січня, ракета влучила у житловий будинок у Київському районі.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Перші подробиці обстрілу Харкова

"Під ударом Київський район міста. Влучання у житловий будинок. У будівлі пожежа. Сильні пошкодження. За інформацією, що потребує підтвердження, є постраждалі", — пише Ігор Терехов.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що ворожа ракета влучила у центр міста і за попередньою інформацією це ракета типу С-300. На місце виїхали всі екстрені служби.

Згодом у соцмережах з'явилися фото будинку. З повідомлень дописувачів відомо, що пошкодження у будинку серйозні. Як мінімум половина будівлі знищена.

Нагадаємо, 29 січня окупанти вкотре накрили вогнем Херсон. Снаряди влучили у цивільні об'єкти та спричинили декілька пожеж, є загиблі.

Вранці 28 січня російські окупанти завдали ракетного удару по місту Костянтинівка на Донеччині. Внаслідок атаки загинуло троє людей, ще шестеро отримали поранення. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.