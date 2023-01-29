Обстріл Харкова 29 січня — ракета влучила у житловий будинок

У Харкові окупанти влучили у житловий будинок: половина будівлі знищена
Російські окупанти вкотре атакували Харків. Відомо, що вночі, 29 січня, ракета влучила у житловий будинок у Київському районі.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
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Перші подробиці обстрілу Харкова
"Під ударом Київський район міста. Влучання у житловий будинок. У будівлі пожежа. Сильні пошкодження. За інформацією, що потребує підтвердження, є постраждалі", — пише Ігор Терехов.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що ворожа ракета влучила у центр міста і за попередньою інформацією це ракета типу С-300. На місце виїхали всі екстрені служби.
Згодом у соцмережах з'явилися фото будинку. З повідомлень дописувачів відомо, що пошкодження у будинку серйозні. Як мінімум половина будівлі знищена.
Нагадаємо, 29 січня окупанти вкотре накрили вогнем Херсон. Снаряди влучили у цивільні об'єкти та спричинили декілька пожеж, є загиблі.
Вранці 28 січня російські окупанти завдали ракетного удару по місту Костянтинівка на Донеччині. Внаслідок атаки загинуло троє людей, ще шестеро отримали поранення. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.