В Харькове раздалось несколько взрывов: вражеский обстрел
Ночью 24 июня в Харькове раздалось несколько взрывов. Также идет масштабная воздушная тревога по всей территории Украины.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Обновлено 03:37. В Харькове раздавалось несколько взрывов. Мэр города Игорь Терехов рассказал, что предварительно обстреляли ракетами С-300.
"По меньшей мере три прилета по Слободскому району. Предварительно — ракетами С-300. В одном случае попадание в газовую трубу. Есть пожар, на месте работают подразделения ГСЧС. Пока информации о пострадавших нет", — отметил Терехов.