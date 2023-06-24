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В Харькове раздалось несколько взрывов: вражеский обстрел

24 июня 2023 03:07
обновлено: 03:39
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Харькове раздалось несколько взрывов: вражеский обстрел
Взрывы в Харькове. Иллюстративное фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Ночью 24 июня в Харькове раздалось несколько взрывов. Также идет масштабная воздушная тревога по всей территории Украины.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 03:37. В Харькове раздавалось несколько взрывов. Мэр города Игорь Терехов рассказал, что предварительно обстреляли ракетами С-300.

"По меньшей мере три прилета по Слободскому району. Предварительно — ракетами С-300. В одном случае попадание в газовую трубу. Есть пожар, на месте работают подразделения ГСЧС. Пока информации о пострадавших нет", — отметил Терехов.

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