У Харкові пролунало кілька вибухів: ворожий обстріл

Вибухи в Харкові. Ілюстративне фото: google.com

Вночі 24 червня в Харкові пролунало кілька вибухів. Також триває масштабна повітряна тривога по всій території України.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 03:37. У Харкові лунало кілька вибухів. Мер міста Ігор Терехов розповів, що попередньо обстріляли ракетами С-300.

"Щонайменше три прильоти по Слобідському району. Попередньо — ракетами С-300. В одному випадку потрапляння у газову трубу. Є пожежа, на місці працюють підрозділи ДСНС. Наразі інформації про постраждалих немає", — зазначив Терехов