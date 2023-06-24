У Харкові пролунало кілька вибухів: ворожий обстріл
24 червня 2023 03:07
оновлено: 03:39
Вибухи в Харкові. Ілюстративне фото: google.com
Вночі 24 червня в Харкові пролунало кілька вибухів. Також триває масштабна повітряна тривога по всій території України.
Про це повідомляють моніторингові канали.
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Оновлено 03:37. У Харкові лунало кілька вибухів. Мер міста Ігор Терехов розповів, що попередньо обстріляли ракетами С-300.
"Щонайменше три прильоти по Слобідському району. Попередньо — ракетами С-300. В одному випадку потрапляння у газову трубу. Є пожежа, на місці працюють підрозділи ДСНС. Наразі інформації про постраждалих немає", — зазначив Терехов