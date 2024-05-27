В Херсоне раздаются взрывы — что известно

Дым в небе после взрыва. Фото иллюстративное: depositphotos.com

В Херсоне раздаются взрывы. Пока их причины и последствия неизвестны.

Об этом сообщают Telegram-каналы в понедельник, 27 мая.

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Сообщения о взрывах в Херсоне. Фото: скриншот

В Херсоне раздаются взрывы

В Херсоне сообщают о взрывах. Пока их причины и последствия неизвестны. Местным жителям советуют находиться в безопасных местах.

Херсон находится под постоянным обстрелом российских захватчиков. Враг использует для нанесения ударов самое разное вооружение — управляемые авиационные бомбы, артиллерию, дроны и ракеты. Значительная часть города непригодна для жизни.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия за месяц сбросила на Украину более трех тысяч авиабомб. Он призвал международных партнеров предоставить хотя бы семь систем Patriot для защиты гражданского населения.

Ранее мы писали, что количество жертв в результате российского авиаудара по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове возросло до 18 человек. Также удалось опознать тела 13 погибших.