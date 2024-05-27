У Херсоні лунають вибухи — що відомо
У Херсоні лунають вибухи. Наразі їх причини та наслідки не відомі.
Про це повідомляють Telegram-канали у понеділок, 27 травня.
У Херсоні лунають вибухи
У Херсоні повідомляють про вибухи. Наразі їх причини і наслідки невідомі. Місцевим мешканцям радять перебувати у безпечних місцях.
Херсон перебуває під постійним обстрілом російських загарбників. Ворог використовує для завдання ударів найрізноманітніше озброєння — керовані авіаційні бомби, артилерію, дрони та ракети. Значна частина міста є непридатною для життя.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія за місяць скинула на Україну понад три тисячі авіабомб. Він закликав міжнародних партнерів надати хоча б сім систем Patriot для захисту цивільного населення.
Раніше ми писали, що кількість жертв внаслідок російського авіаудару по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові зросла до 18 осіб. Також вдалося опізнати тіла 13 загиблих.
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