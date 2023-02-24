Херсонщина: обстріли за добу

Хлань розповів про ситуацію на Херсонщині за добу

За останню добу, 23 лютого, ворог обстріляв місто Херсон сім разів, були влучання в лікарню, зокрема в пологове відділення. А також обстріляли теплоелектростанцію. Є травмовані та загиблі.

Про це Новини.LIVE розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

Обстріли за добу

"Херсонщина зазнала 73 обстріли за добу, сім у самому Херсоні. Одна людина загинула, троє людей поранені. Окупанти б’ють по житлових кварталах. Були обстріляні мікрорайони Північний та Таврійський, потрапляння в ринок та будинки. Вчергове обстріляли одну з міських лікарень, де пошкоджене пологове відділення та онковідділення. Взагалі в цій лікарні перебували понад 120 пацієнтів. Слава богу, всіх вдалося своєчасно евакуювати. Ніхто не постраждав", — сказав Хлань.

Також вночі була пошкоджена теплоелектростанція, значна частина містян перебуває без тепла.

Рік війни на Херсонщині

"Сьогодні рік повномасштабного вторгнення росії в Україну. З першого дня Херсонщина була окупована і на сьогодні ще лівобережна частина продовжує перебувати в окупації. Але 11 листопада під натиском ЗСУ вдалося витіснити окупанта з правобережної частини і з самого міста Херсон. Але ми знаємо і віримо, що вся Херсонщина буде вільна, як і вся Україна", — додав Хлань.

Нагадаємо, на окупованому лівому березі Херсонщини загарбники проводять примусову паспортизацію населення, а також змушують людей переоформлювати земельні ділянки та паї за російським законодавством.

Також повідомлялося, що окупанти обстрілюють правобережну Херсонщину запалювальними снарядами, що призводить до пожеж у приватному секторі.