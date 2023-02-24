Херсонщина: обстріли за добу

У Херсоні обстріляли пологове відділення та теплоелектростанцію: ситуація за добу
За останню добу, 23 лютого, ворог обстріляв місто Херсон сім разів, були влучання в лікарню, зокрема в пологове відділення. А також обстріляли теплоелектростанцію. Є травмовані та загиблі.
Про це Новини.LIVE розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.
-
Поліція Київщини та український гурт презентували зворушливий кліп до роковин війни
-
На Херсонщині російські пропагандисти знімають відео про "звірства ЗСУ", — Маляр
-
Роздавав інтернет терористам "днр": СБУ викрила інтернет-провайдера, який співпрацював з рф
-
Губернатора Бєлгородської області госпіталізували з проблемами зі шлунком після "бавовни"
-
Імпорт електроенергії поступово зменшується: в Укренерго дали позитивний прогноз щодо світла
-
Чи ожила Бородянка: що відбудували в селищі за рік
-
З'явився рецепт захисту прикордоння від російських обстрілів
-
Будинок Русова в приватних руках: Одеса програла суд з Тарпоном
-
Кінокомпанії почали роботу над фільмами з франшизи "Володар перснів": чого чекати
-
У матчі ПСВ проти Севільї вболівальник вибіг на поле і побився з голкіпером
Обстріли за добу
"Херсонщина зазнала 73 обстріли за добу, сім у самому Херсоні. Одна людина загинула, троє людей поранені. Окупанти б’ють по житлових кварталах. Були обстріляні мікрорайони Північний та Таврійський, потрапляння в ринок та будинки. Вчергове обстріляли одну з міських лікарень, де пошкоджене пологове відділення та онковідділення. Взагалі в цій лікарні перебували понад 120 пацієнтів. Слава богу, всіх вдалося своєчасно евакуювати. Ніхто не постраждав", — сказав Хлань.
Також вночі була пошкоджена теплоелектростанція, значна частина містян перебуває без тепла.
Рік війни на Херсонщині
"Сьогодні рік повномасштабного вторгнення росії в Україну. З першого дня Херсонщина була окупована і на сьогодні ще лівобережна частина продовжує перебувати в окупації. Але 11 листопада під натиском ЗСУ вдалося витіснити окупанта з правобережної частини і з самого міста Херсон. Але ми знаємо і віримо, що вся Херсонщина буде вільна, як і вся Україна", — додав Хлань.
Нагадаємо, на окупованому лівому березі Херсонщини загарбники проводять примусову паспортизацію населення, а також змушують людей переоформлювати земельні ділянки та паї за російським законодавством.
Також повідомлялося, що окупанти обстрілюють правобережну Херсонщину запалювальними снарядами, що призводить до пожеж у приватному секторі.