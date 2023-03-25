Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow В Херсоне оккупанты обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи: что известно arrow

В Херсоне оккупанты обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи: что известно

25 марта 2023 15:33
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Российские оккупанты продолжают обстреливать места, где оказывают помощь мирным людям
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В субботу днем, 25 марта, российские военные в очередной раз атаковали город Херсон. На этот раз оккупанты обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи.

Об этом сообщил глава местной ОВА Александр Прокудин.

Читайте также:

Обстрел Херсона

"Вчера ночью армия рф атаковала пункт несокрушимости в Константиновке в Донецкой области, сегодняшняя цель российской артиллерии — пункт выдачи гуманитарной помощи в Херсоне", — отметил Прокудин.

По его словам, из-за обстрелов пострадали два человека — 41-летняя женщина и 25-летний мужчина.

"С минно-взрывными травмами и осколочными ранениями их госпитализировали в больницу", — сообщил глава ОВА.

Напомним, за прошедшие сутки, 24 марта, российские войска более 70 раз обстреляли территорию Херсонской области. Среди населения есть жертвы. Два человека умерли, еще шестеро получили ранения

Противник совершил 67 атак на Херсон, выпустив при этом 301 снаряд из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня "Град".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

16:48 Минобороны призвало к тишине относительно вероятного контрнаступления ВСУ

16:46 В правительстве поделились планами по реформе приватизации и управления госпредприятиями

16:40 В Одессе на 40% выросло количество случаев COVID-19: как поддержать иммунную систему

Новина з фото

16:33 Медведев обиделся и призвал скачивать пиратские фильмы и музыку

16:28 Эрдоган провел переговоры с путиным: ключевые вопросы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

16:24 Виталий Кличко трогательно поздравил младшего брата с днем рождения

16:20 Украинцы могут оформить денежную и гуманитарную помощь от ACTED

Новина з фото

16:10 Одесские каратистки Терлюга и Серегина покорили чемпионат Европы

16:05Почему Венгрия не поддерживает членство Украины в ЕС: Сийярто выступил с заявлением

Новина з фото

16:05День СБУ: как власть поздравила силовиков с профессиональным праздником

Новина з відео

13:40 Оккупанты ищут новую тактику: Гуменюк объяснила, откажется ли рф от массированных обстрелов

Новина з відео

13:07 SpaceX запустила в космос новую партию интернет-спутников Starlink: видео запуска

Новина з відео

12:51Южные штаты США страдают от торнадо: есть погибшие и разрушены дома

Новина з відео

12:40 Угроза ракетных ударов высока: ситуация в Черном море

Новина з відео

12:09 Выпускники Одесской морской академии примут участие в "битве за море", — Зеленский

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

11:11россия может готовить "жест доброй воли" в Херсонской области, — Гуменюк

Новина з відео

10:38 Украина уменьшила флот рф в Черном море на 20%, — Братчук

Новина з відео

10:05В Пенсильвании произошел взрыв на шоколадной фабрике: детали

Новина з відео

07:10 Множество рекордов для Франции в победном матче с Нидерландами

Новина з відео

06:05 Благовещение 2023: теплые поздравления в прозе, стихах и открытках

Новина з фото

15:45 Уже 30 лет бок о бок: история любви Элтона Джона с его мужем, который спас певца

08:00Почему женщин так редко обвиняют в военных преступлениях: случай Львовой-Беловой

Новина з фото

07:25 ТОП-5 малоизвестных и интересных фактов о сериале "Секс в большом городе"

Эксклюзив

07:10Российское вторжение в Украину: неделя 56-я. Возле границы враг собирает войска

Новина з фото

21:45 ТОП-6 звезд, которых преследовали сталкеры: от отчаянных фанатов до жестоких убийц

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

19:03Мэр Ирпеня: "С середины апреля стартует мощное восстановление города. Будем как пчелы в улье"

Новина з фото

18:30Не заминировано: ТОП-пять мест, куда выехать на природу в Киевской области

Эксклюзив

18:00Альтернативный проезд в Бессарабию и развитие Одесчины: на что пойдут европейские деньги

Новина з фото

07:32Шоумену Педану — 41: чем сейчас занимается звезда "Подъема"

Эксклюзив

06:10В Украине закрылись сотни обменников: как они работают и сколько зарабатывают

Актуальное по теме

None 25 Март 16:48

Минобороны призвало к тишине относительно вероятного контрнаступления ВСУ

None 25 Март 16:46

В правительстве поделились планами по реформе приватизации и управления госпредприятиями

None 25 Март 15:51

В Одессе на 40% выросло количество случаев COVID-19: как поддержать иммунную систему

None 25 Март 16:33

Медведев обиделся и призвал скачивать пиратские фильмы и музыку

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB