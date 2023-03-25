В Херсоне оккупанты обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи: что известно
В субботу днем, 25 марта, российские военные в очередной раз атаковали город Херсон. На этот раз оккупанты обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи.
Об этом сообщил глава местной ОВА Александр Прокудин.
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Обстрел Херсона
"Вчера ночью армия рф атаковала пункт несокрушимости в Константиновке в Донецкой области, сегодняшняя цель российской артиллерии — пункт выдачи гуманитарной помощи в Херсоне", — отметил Прокудин.
По его словам, из-за обстрелов пострадали два человека — 41-летняя женщина и 25-летний мужчина.
"С минно-взрывными травмами и осколочными ранениями их госпитализировали в больницу", — сообщил глава ОВА.
Напомним, за прошедшие сутки, 24 марта, российские войска более 70 раз обстреляли территорию Херсонской области. Среди населения есть жертвы. Два человека умерли, еще шестеро получили ранения
Противник совершил 67 атак на Херсон, выпустив при этом 301 снаряд из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня "Град".