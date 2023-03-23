На окупованій частині Херсонської області окупанти шукають громадян з проукраїнською позицією

Російські окупанти

Окупанти продовжують тероризувати українців на тимчасово окупованих територіях України. В низці населених пунктів тимчасово захопленої лівобережної частини Херсонської області росіяни шукають громадян з проукраїнською позицією.

Про це повідомляє Генштаб.

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"Для цього вони використовують списки учасників АТО, військових пенсіонерів та списки тих осіб, які проходили службу в правоохоронних органах України", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупаційні війська залишили Нову Каховку. Попередньо, загарбники "конфіскували" у місцевих техніку та коштовності.

Також ми писали, сьогодні, 23 березня, російські окупанти обстріляли Берислав Херсонської області. Ворог пошкодив будівлі в місті.

Додамо, Володимир Зеленський сьогодні з робочим візитом на Херсонщині. Гарант вже ознайомився з перебігом відновлення інфраструктурних об’єктів у регіоні, зруйнованих атаками рф.