В Херсоне раздались взрывы
19 сентября 2024 10:47
Ракета в небе. Иллюстративное фото: ЭРА
Взрывы в Херсоне в четверг, 19 сентября, прогремели без воздушной тревоги. Пока нет официальной информации от военных администраций города и области.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
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Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юго-востока.
Пока официальной информации от Херсонской МВА или ОВА об обстрелах не было.
Отметим, что по состоянию на 10:50 воздушная тревога объявлена в Сумской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму.
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