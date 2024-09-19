Ракета в небе. Иллюстративное фото: ЭРА

Взрывы в Херсоне в четверг, 19 сентября, прогремели без воздушной тревоги. Пока нет официальной информации от военных администраций города и области.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Атака на Херсон 19 сентября

Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юго-востока.

Скриншот поста Воздушных сил

Пока официальной информации от Херсонской МВА или ОВА об обстрелах не было.

Отметим, что по состоянию на 10:50 воздушная тревога объявлена в Сумской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму.