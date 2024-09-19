У Херсоні пролунали вибухи
19 вересня 2024 10:47
Ракета в небі. Ілюстративне фото: ЕРА
Вибухи у Херсоні у четвер, 19 вересня, пролунали без повітряної тривоги. Наразі немає офіційної інформації від військових адміністрацій міста й області.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
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Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з південного сходу.
Наразі офіційної інформації від Херсонської МВА чи ОВА щодо обстрілів не було.
Зазначимо, що станом на 10:50 повітряна тривога оголошена у Сумській, Донецькій, Луганській областях та в Криму.
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