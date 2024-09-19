Ракета в небі. Ілюстративне фото: ЕРА

Вибухи у Херсоні у четвер, 19 вересня, пролунали без повітряної тривоги. Наразі немає офіційної інформації від військових адміністрацій міста й області.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Скриншот допису Новини.LIVE

Атака на Херсон 19 вересня

Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з південного сходу.

Скриншот допису Повітряних сил

Наразі офіційної інформації від Херсонської МВА чи ОВА щодо обстрілів не було.

Зазначимо, що станом на 10:50 повітряна тривога оголошена у Сумській, Донецькій, Луганській областях та в Криму.