Взрыв в Херсоне. Иллюстративное фото: google.com

В Украине 23 июня ночью продолжается масштабная воздушная тревога. Также раздаются взрывы в Херсоне.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Херсоне 23 июня

Обновлено 02:27. В Херсоне прогремел взрыв.

Обновлено 02:34. Воздушная тревога продолжает распространяться по Украине. Пока "покраснела" вся территория.

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Напомним, что 22 июня российские оккупанты обстреляли жилые дома Херсона. Под обстрелы также попали студенты-волонтеры, которые помогали местным жителям.

Также мы писали, что 22 июня в Джанкое произошел взрыв на Чонгарском мосту. Вскоре в сети появилось видео того, как выглядит сейчас переправа.

Добавим, что в ночь с 21 на 22 июня российские оккупационные войска нанесли удар по двум районам Днепропетровской области. Известно о разрушении жилых домов, но обошлось без пострадавших.