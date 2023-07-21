Взрывы ночью в городе. Фото: google.com

Ночью, 21 июля, в Херсоне раздались взрывы. В настоящее время воздушная тревога в области не объявлена.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Херсоне ночью 21 июля

Обновлено 00:08. В Херсоне слышны взрывы.

Также тревога в Херсонской области не объявлена. "Красные" Днепропетровская, Донецкая и Запорожская области.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что вечером, 20 июля, Украиной начала распространяться воздушная тревога. Так, звучала сирена во всех областях. Был зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К с российского аэродрома.

Также мы сообщали, что ночью 20 июля враг атаковал Николаев. После обстрела в городе возник пожар, есть погибшие и раненые.

Добавим, что взрывы также прогремели в Одессе и в Запорожской области. Мы собрали информацию о взрывах в Одессе в этой статье по состоянию на данный момент.