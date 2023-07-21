У Херсоні вибухи: ворожа атака
Вночі, 21 липня, у Херсоні пролунали вибухи. Наразі повітряна тривога в області не оголошена.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Вибухи в Херсоні вночі 21 липня
Оновлено 00:08. У Херсоні чути вибухи.
Також наразі тривога в Херсонській області не оголошена. Натомість "червоні" Дніпропетровська, Донецька та Запорізька області.
Нагадаємо, що ввечері, 20 липня, Україною почала ширитися повітряна тривога. Так, лунала сирена в усіх областях. Було зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К з російського аеродрому.
Також ми повідомляли, що вночі 20 липня ворог атакував Миколаїв. Після обстрілу у місті виникла пожежа, є загиблі та поранені.
Додамо, що вибухи також лунали в Одесі та в Запорізькій області. Ми зібрали інформацію щодо вибухів в Одесі в цій статті станом на зараз.