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У Херсоні вибухи: ворожа атака

21 липня 2023 00:06
оновлено: 01:01
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Інна Буряк
редактор
Вибухи в Херсоні вночі 21 липня
Вибухи вночі в місті. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вночі, 21 липня, у Херсоні пролунали вибухи. Наразі повітряна тривога в області не оголошена.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Херсоні вночі 21 липня

Оновлено 00:08. У Херсоні чути вибухи.

Також наразі тривога в Херсонській області не оголошена. Натомість "червоні" Дніпропетровська, Донецька та Запорізька області.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що ввечері, 20 липня, Україною почала ширитися повітряна тривога. Так, лунала сирена в усіх областях. Було зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К з російського аеродрому.

Також ми повідомляли, що вночі 20 липня ворог атакував Миколаїв. Після обстрілу у місті виникла пожежа, є загиблі та поранені.

Додамо, що вибухи також лунали в Одесі та в Запорізькій області. Ми зібрали інформацію щодо вибухів в Одесі в цій статті станом на зараз.

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