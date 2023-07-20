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Україною шириться повітряна тривога: зліт МіГ-31К

20 липня 2023 23:14
оновлено: 23:30
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Україною шириться повітряна тривога: зліт МіГ-31К
Зліт винищувача МіГ-31К. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Ввечері, 20 липня, Україною почала ширитися повітряна тривога. Наразі лунає сирена в усіх областях. Зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К з російського аеродрому.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога ввечері 20 липня

Оновлено 23:16. В Україні масштабна повітряна тривога. 

"Зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області", — повідомили в Повітряних силах.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 23:28. Звучать відбої тривог по областях.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлюється...

Нагадаємо, що сьогодні ввечері, 20 липня, по всій території України оголосили повітряну тривогу. Було зафіксовано зліт ворожого винищувача МіГ-31К. 

Також ми писали, що вночі 20 липня в Україні тривала повітряна тривога. Вона почала ширитися близько опівночі. Повітряні сили України повідомляли про активність 8 бортів Ту-22м3.

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