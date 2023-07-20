Україною шириться повітряна тривога: зліт МіГ-31К
Ввечері, 20 липня, Україною почала ширитися повітряна тривога. Наразі лунає сирена в усіх областях. Зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К з російського аеродрому.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Повітряна тривога ввечері 20 липня
Оновлено 23:16. В Україні масштабна повітряна тривога.
"Зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області", — повідомили в Повітряних силах.
Оновлено 23:28. Звучать відбої тривог по областях.
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Нагадаємо, що сьогодні ввечері, 20 липня, по всій території України оголосили повітряну тривогу. Було зафіксовано зліт ворожого винищувача МіГ-31К.
Також ми писали, що вночі 20 липня в Україні тривала повітряна тривога. Вона почала ширитися близько опівночі. Повітряні сили України повідомляли про активність 8 бортів Ту-22м3.