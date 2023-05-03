В Херсоне вводят круглосуточный комендантский час на несколько дней, — Прокудин

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин вместе с военными. Фото: Херсонская ОВА

В Херсоне вводят круглосуточный комендантский час. Он продлится с 20:00 5 мая до 06:00 8 мая.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Читайте также:

Круглосуточный комендантский час в Херсоне

"В течение этих 58 часов передвигаться и находиться на улицах города — запрещено. Также город будет закрыт на въезд и выезд", — рассказал Прокудин.

Он призвал жителей города заблаговременно решить свои дела и сделать необходимые запасы продуктов и медикаментов.

Глава Херсонской ОВА подчеркнул, что такой комендантский час нужен для того, чтобы правоохранители смогли выполнить свою работу.

Запреты, которые действуют во время комендантского часа

На территории, где введен комендантский час, запрещается пребывание в определенный период суток на улицах и в других общественных местах лиц без выданных пропусков, а также движение транспортных средств.

Без пропусков во время комендантского часа на улицах и в других общественных местах разрешено пребывание и движение транспортных средств Вооруженных сил, Госспецтрансслужбы, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, Национальной полиции, СБУ, ГФС, ГМС, ГСЧС, а также транспортным средствам специализированного назначения, которые выполняют неотложное служебное задание, при условии включения специальных световых сигнальных устройств.

Напомним, вечером 2 мая российские войска атаковали Казацкое Новокаховской громады. Из-за обстрела погиб 66-летний мужчина, говорят в ОВА.

Также мы писали, что подразделения Вооруженных сил Украины не могут без больших потерь переправиться на левый берег Днепра под Херсоном. Ведь на юге враг имеет большую авиационную группировку, без подавления которой форсирование водного препятствия создаст большую угрозу для проведения этой операции.

Добавим, что 26 апреля этого года партизаны убили российского пропагандиста Сергея Тветинского. Это произошло в Новой Каховке.