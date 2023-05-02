Чому неможливо швидко форсувати Дніпро під Херсоном

Воїни ЗСУ на позиції. Фото: Reuters/Yan Dorbronosov

Підрозділи Збройних сил України не можуть без великих втрат переправитися на лівий берег Дніпра під Херсоном. Адже на півдні ворог має велике авіаційне угруповання, без придушення якого форсування водної перепони створить велику загрозу для проведення цієї операції.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу ЗСУ, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

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Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

"Переміщення сил і засобів з лівого на правий берег дуже складно без відновлення мостів або мостово-пантонних переправ", — сказав Селезньов.

За його словами, без цього вести розмови про активізацію бойових дій на півдні Херсонської області неможливо.

"Наводити мости, коли на півдні ворогом зосереджено близько 90 штурмовиків і близько 60 ударних гелікоптерів — несерйозно. Адже для придушення такої кількості авіації потрібна потужна система протиповітряної оборони, якою Україна наразі в достатній мірі не володіє", — пояснив Селезньов.

Що відбувається під Херсоном

Росіяни щодоби продовжують активні обстріли Херсона та правобережної Херсонщини. Їхня інтенсивність виросла у порівнянні із минулим тижнем. В середньому за добу прилітає по 400 снарядів, інколи й більше. Це може бути пов'язано із вдалою контрбатарейною атакою ЗСУ по окупантах на лівому березі.

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили 23 квітня, що російські "воєнкори" надали географічні дані, які підтверджують, що українські сили зайняли позиції на східному березі Дніпра Херсонської області.

