В Херсоне задержали медсестру, которая шпионила за ранеными воинами ВСУ

Задержание медсестры-предательницы. Фото: Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины задержала в Херсоне медсестру, завербованную ФСБ. Женщина сообщала российским оккупантам информацию об обстрелах региона, а также о количестве раненых украинских солдат, лечившихся в ее медучреждении.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Завербованная ФСБшником

В Херсоне Служба безопасности Украины разоблачила российскую агентку. Ею оказалась медсестра одной из больниц.

Во время оккупации города она была завербована сотрудником ФСБ РФ и после деоккупации осталась в городе, работая на врага.

В частности, медсестра собирала и передавала россиянам данные о количестве военных, проходящих лечение в медицинском учреждении, где она работает.

Корректировка ударов по Херсону

Кроме того, предательница собирала данные о последствиях российских обстрелов Херсона.

Собранную информацию, которую она передавала с помощью одного из мессенджеров, российские оккупанты использовали для повторных ударов.

Переписка предательницы с врагом

Фото: СБУ

Херсонская медсестра-предательница

Фото: СБУ

Предательница переписывалась с ФСБшником

Фото: СБУ

Херсонская коллаборантка

Фото: СБУ

Арест и подозрение

Коллаборантке, работавшей на россиян, объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Суд определил ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что в феврале в Херсоне задержали коллаборантов, которые во время оккупации руководили одной из пыточных.