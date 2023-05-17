В Херсоне задержали медсестру, которая шпионила за ранеными воинами ВСУ
Служба безопасности Украины задержала в Херсоне медсестру, завербованную ФСБ. Женщина сообщала российским оккупантам информацию об обстрелах региона, а также о количестве раненых украинских солдат, лечившихся в ее медучреждении.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Завербованная ФСБшником
В Херсоне Служба безопасности Украины разоблачила российскую агентку. Ею оказалась медсестра одной из больниц.
Во время оккупации города она была завербована сотрудником ФСБ РФ и после деоккупации осталась в городе, работая на врага.
В частности, медсестра собирала и передавала россиянам данные о количестве военных, проходящих лечение в медицинском учреждении, где она работает.
Корректировка ударов по Херсону
Кроме того, предательница собирала данные о последствиях российских обстрелов Херсона.
Собранную информацию, которую она передавала с помощью одного из мессенджеров, российские оккупанты использовали для повторных ударов.
Арест и подозрение
Коллаборантке, работавшей на россиян, объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Суд определил ей меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, что в феврале в Херсоне задержали коллаборантов, которые во время оккупации руководили одной из пыточных.