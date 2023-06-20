В Херсонской и Николаевской областях прогремели взрывы: в воздухе БпЛА

Беспилотник взмывает в воздух. Фото: google.com

В юго-восточных областях Украины ночью, 20 июня, продолжается воздушная тревога. Также раздался взрыв в Херсонской области.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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