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На Одещині пролунав потужний вибух: ракетна загроза

19 червня 2023 02:09
оновлено: 02:26
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи на Одещині вночі 19 червня
Крилата ракета в повітрі. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

В Україні вночі, 19 червня, в декількох південних областях оголошено повітряну тривогу. Також на Одещині пролунав потужний вибух.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи на Одещині 19 червня

Оновлено 02:10. Вибухи на Одещині. Попередньо, ППО. 

Оновлено 02:13. Ракетна загроза для Одеси.

Джерело: t.me/kpszsu

Оновлено 02:14. Повторний вибух на Одещині.

Оновлено 02:17. "Сили нашої оборони працюють. Лишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги та ні в якому разі не фільмуйте роботу ППО", — заявили в Одеській ОВА.

Джерело: t.me/odeskaODA

Оновлено 02:24. Повітряні сили повідомляють про роботу ППО.

Джерело: t.me/kpszsu

Оновлюється...

Нагадаємо, що 18 червня під час обстрілу Сумської області загинув оперуповноважений Роман Бабенко. Йому було 38 років. Разом з поліцейським загинув його 4-річний син.

Також ми писали, що 18 червня російські окупанти обстріляли Куп'янськ, що на Харківщині. Внаслідок цього постраждав приватний житловий будинок, поранених немає.

Додамо, що 17 червня російські окупанти 68 разів обстріляли Херсонську область. Ворог випустив 467 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації.

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