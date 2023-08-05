Дым после взрыва. Иллюстративное фото: google.com

Сегодня вечером, 5 августа, в Хмельницкой области раздались взрывы. В настоящее время воздушная тревога объявлена во всех областях Украины.

Об этом сообщает "Суспільне ".

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Взрывы в Хмельницкой области

"В Хмельницкой области слышен звук взрыва", — говорится в сообщении.

Пост "Суспільного" Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ сообщали, что вражеские ракеты летели в направлении Староконстантинова.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

В Хмельницкой ОВА уже подтвердили взрывы в области.

"Слышны взрывы в Хмельницкой области. Оставайтесь в укрытиях! Берегите себя и своих близких!" — говорится в сообщении.

Пост Хмельницкой ОВА. Фото: скриншот

Обновлено 19:27. В Хмельницкой области повторно прогремели взрывы.

Пост Хмельницкой ОВА. Фото: скриншот

Напомним, сегодня вечером, 5 августа, во многих областях Украины объявили воздушную тревогу. В настоящее время существует ракетная опасность.

Также мы писали, что в Запорожье местные жители сообщают о звуках взрывов. В некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога.