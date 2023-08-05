В Хмельницкой области раздались взрывы
Сегодня вечером, 5 августа, в Хмельницкой области раздались взрывы. В настоящее время воздушная тревога объявлена во всех областях Украины.
Об этом сообщает "Суспільне ".
Взрывы в Хмельницкой области
"В Хмельницкой области слышен звук взрыва", — говорится в сообщении.
В Воздушных силах ВСУ сообщали, что вражеские ракеты летели в направлении Староконстантинова.
В Хмельницкой ОВА уже подтвердили взрывы в области.
"Слышны взрывы в Хмельницкой области. Оставайтесь в укрытиях! Берегите себя и своих близких!" — говорится в сообщении.
Обновлено 19:27. В Хмельницкой области повторно прогремели взрывы.
Напомним, сегодня вечером, 5 августа, во многих областях Украины объявили воздушную тревогу. В настоящее время существует ракетная опасность.
Также мы писали, что в Запорожье местные жители сообщают о звуках взрывов. В некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога.