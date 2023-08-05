У Хмельницькій області пролунали вибухи
Сьогодні ввечері, 5 серпня, у Хмельницькій області пролунали вибухи. Наразі повітряну тривогу оголошено по всіх областях України.
Про це повідомляє "Суспільне".
Вибухи у Хмельницькій області
"На Хмельниччині чутно звук вибуху", — йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що ворожі ракети летіли в напрямку Старокостянтинова.
У Хмельницькій ОВА вже підтвердили вибухи в області.
"Чутно вибухи в Хмельницькій області. Залишайтеся в укриттях! Бережіть себе і своїх близьких!" — йдеться у повідомленні.
Оновлено 19:27. У Хмельницькій області повторно пролунали вибухи.
Нагадаємо, сьогодні ввечері, 5 серпня, в багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Наразі існує ракетна небезпека.
Також ми писали, що у Запоріжжі місцеві жителі повідомляють про звуки вибухів. Наразі в деяких областях України оголошено повітряну тривогу.