Людей закликали перебувати в укриттях

Сьогодні ввечері, 5 серпня, у Хмельницькій області пролунали вибухи. Наразі повітряну тривогу оголошено по всіх областях України.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Вибухи у Хмельницькій області

"На Хмельниччині чутно звук вибуху", — йдеться у повідомленні.

Допис "Суспільного". Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що ворожі ракети летіли в напрямку Старокостянтинова.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

У Хмельницькій ОВА вже підтвердили вибухи в області.

"Чутно вибухи в Хмельницькій області. Залишайтеся в укриттях! Бережіть себе і своїх близьких!" — йдеться у повідомленні.

Допис Хмельницької ОВА. Фото: скриншот

Оновлено 19:27. У Хмельницькій області повторно пролунали вибухи.

Допис Хмельницької ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні ввечері, 5 серпня, в багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Наразі існує ракетна небезпека.

Також ми писали, що у Запоріжжі місцеві жителі повідомляють про звуки вибухів. Наразі в деяких областях України оголошено повітряну тривогу.