Взрывы в Хмельницкой области. Фото: google.com

Ночью 23 июня Украину охватила масштабная воздушная тревога. Также прогремели взрывы в Хмельницкой и Тернопольской областях.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Хмельницкой и Тернопольской областях 23 июня

Обновлено 02:54. В Хмельницкой области раздался взрыв. Предварительно работает ПВО.

Обновлено 03:04. Раздался взрыв в Тернопольской области. Предварительно, ПВО.

Обновлено 03:14. Воздушная тревога охватила всю территорию Украины.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 03:15. Повторные взрывы в Хмельницкой области.

Напомним, что ночью в Украине 23 июня снова неспокойно, воздушная тревога объявлена в Запорожской области. Также есть информация о ракетной опасности.

Также мы писали, что в Украине 23 июня продолжается масштабная воздушная тревога. Также раздаются взрывы в Херсоне.

Добавим, что в четверг, 22 июня, российские оккупанты обстреляли жилые дома Херсона. Под обстрелы также попали студенты-волонтеры, которые помогали местным жителям.