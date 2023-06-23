В Хмельницкой и Тернопольской областях взрывы: атака крылатых ракет
Ночью 23 июня Украину охватила масштабная воздушная тревога. Также прогремели взрывы в Хмельницкой и Тернопольской областях.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Взрывы в Хмельницкой и Тернопольской областях 23 июня
Обновлено 02:54. В Хмельницкой области раздался взрыв. Предварительно работает ПВО.
Обновлено 03:04. Раздался взрыв в Тернопольской области. Предварительно, ПВО.
Обновлено 03:14. Воздушная тревога охватила всю территорию Украины.
Обновлено 03:15. Повторные взрывы в Хмельницкой области.
Напомним, что ночью в Украине 23 июня снова неспокойно, воздушная тревога объявлена в Запорожской области. Также есть информация о ракетной опасности.
Также мы писали, что в Украине 23 июня продолжается масштабная воздушная тревога. Также раздаются взрывы в Херсоне.
Добавим, что в четверг, 22 июня, российские оккупанты обстреляли жилые дома Херсона. Под обстрелы также попали студенты-волонтеры, которые помогали местным жителям.