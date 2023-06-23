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У Запоріжжі пролунав вибух: загроза крилатих ракет

23 червня 2023 00:26
оновлено: 00:59
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Інна Буряк
редактор
У Запоріжжі пролунав вибух: загроза крилатих ракет
Вибухи в Запоріжжі. Ілюстративне фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вночі в Україні 23 червня знову неспокійно, повітряну тривогу оголошено в Запорізькій області. Також є інформація про ракетну небезпеку.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Запоріжжі 23 червня

Оновлено 00:27. Попередньо, стався запуск крилатих ракет із бомбардувальників "Ту-95мс".

Оновлено 00:30. Наразі повітряну тривогу оголошено в Запорізькій області.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:39. Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку в Запоріжжі.

Джерело: t.me/kpszsu

Оновлено 00:40. У Запоріжжі пролунав вибух. Попереджали про пуски С-300.

Оновлено 00:46. Повторний вибух пролунав у Запоріжжі.

Оновлено 00:55. Є загроза пуску ракет із Каспійського моря.

Джерело: t.me/alarmukraine

Оновлено 00:57. Також у Повітряних силах повідомляють про ракетну загрозу для Дніпропетровської області, куди поширилася повітряна тривога.

Джерело: t.me/kpszsu

Оновлюється...

Нагадаємо, що 22 червня в більшості областей України звучав сигнал повітряної небезпеки. Зокрема, про повітряну тривогу повідомили у Києві та Київській області.

Також ми писали, що 22 червня під час повітряної тривоги почали надходити повідомлення про вибухи на Полтавщині. Зокрема, у Кропивницькому та Кривому Розі.

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