У Запоріжжі пролунав вибух: загроза крилатих ракет
Вночі в Україні 23 червня знову неспокійно, повітряну тривогу оголошено в Запорізькій області. Також є інформація про ракетну небезпеку.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Вибухи в Запоріжжі 23 червня
Оновлено 00:27. Попередньо, стався запуск крилатих ракет із бомбардувальників "Ту-95мс".
Оновлено 00:30. Наразі повітряну тривогу оголошено в Запорізькій області.
Оновлено 00:39. Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку в Запоріжжі.
Оновлено 00:40. У Запоріжжі пролунав вибух. Попереджали про пуски С-300.
Оновлено 00:46. Повторний вибух пролунав у Запоріжжі.
Оновлено 00:55. Є загроза пуску ракет із Каспійського моря.
Оновлено 00:57. Також у Повітряних силах повідомляють про ракетну загрозу для Дніпропетровської області, куди поширилася повітряна тривога.
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Нагадаємо, що 22 червня в більшості областей України звучав сигнал повітряної небезпеки. Зокрема, про повітряну тривогу повідомили у Києві та Київській області.
Також ми писали, що 22 червня під час повітряної тривоги почали надходити повідомлення про вибухи на Полтавщині. Зокрема, у Кропивницькому та Кривому Розі.