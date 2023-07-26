Взрывы в Хмельницком вечером 26 июля: ракетная атака по Украине

Взрывы над городом. Фото иллюстративное: google.com

Вечером 26 июля жители Хмельницкого сообщают о взрывах. Как известно, сейчас идет ракетная атака России по территории Украины.

Об этом сообщают местные СМИ и Telegram-каналы.

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Также Командование Воздушных сил сообщает о движении группа ракет вдоль границы с Молдовой в направлении Хмельницкой области.

По состоянию на эту минуту карта воздушных тревог выглядит так.

Карта воздушных тревог 26 июля. Фото: alerts.in.ua

19:13 Воздушные силы сообщают, что ракеты вошли во Львовскую область.

19:17 Хмельницкая ОВА сообщила, что звуки взрывов в регионе связаны с работой ПВО.

"Слышны звуки взрывов в Хмельницкой области. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях! Берегите себя и своих близких", — говорится в сообщении.

Напомним, 26 июля Россия совершила ракетную атаку по территории Украины. Ранее стало известно о запуске ракет из 12 самолетов Ту-95мс из района Каспийского моря.

Также около 13:00 российские оккупанты осуществили пуск крылатых ракет "Калибр" с акватории Черного моря. Воздушным силам удалось приземлить две вражеские цели.